Noemi Bocchi, chi é? Instagram, marito, età, altezza

Il nome di Noemi Bocchi sta rimbalzando dappertutto in rete nelle ultime ventiquattro ore, dopo che ieri, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la conferma ufficiale della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi. La notizia era stata riportata in anteprima dal celebre sito Dagospia, ma non tutti ci avevano creduto, anche perché la medesima fonte l’aveva già riportata mesi fa, per poi smentire.

In effetti, nell’ultimo anno c’è stato un incredibile avvicendarsi di fake news sulla rottura della coppia, tra le più iconiche del mondo dello spettacolo e dello sport, a cui facevano sempre seguito smentite. Eppure stavolta è ufficiale: il calciatore pluripremiato della Roma e la conduttrice delle Iene e del Grande Fratello Vip si stanno lasciando. Ma chi è veramente Noemi Bocchi, colei che avrebbe distrutto la loro unione?

Le origini della “Questione Bocchi”

Tutto è cominciato verso l’inizio dell’anno, quando Francesco Totti è stato immortalato allo stadio assieme ad una donna chiamata Noemi. La notizia rimbalzò istantaneamente su tutti i rotocalchi, facendo infuriare Ilary Blasi, la quale la ritenne una sorta di attacco personale. La star non riusciva a spiegarsi come fosse possibile che la gente desse credito a qualcosa del genere, sottolineando che Francesco non avrebbe mai portato la sua amante ad un’uscita a cui era presente anche il figlio Cristian, per poi farsi paparazzare. A detta di Ilary, si era messa in moto una vera e propria macchina del fango atta a minare l’armonia della sua famiglia e anche il personaggio della Bocchi era una comparsata studiata a tavolino.

E invece no, perché Noemi ha davvero sfasciato il suo matrimonio. Su Chi sono rimbalzate le foto di Totti che nottetempo va a trovare la Bocchi, che il giocatore di calcio frequenterebbe da otto mesi.

Noemi Bocchi è finita al centro dell’occhio del ciclone

Noemi Bocchi ha 34 anni, ha due figli e si starebbe separando da Mario Caucci, imprenditore nel campo del marmo delle Cave di travertino, ma anche patrono del Tivoli terme calcio. Bionda e romana, la Bocchi conta appena 3000 follower sul suo profilo Instagram: una cifra, c’è da giurarci, destinata a salire vertiginosamente. In molti stanno commentando con sarcasmo la somiglianza fisica fra la donna e Ilary Blasi.

Inizialmente lei e Francesco Totti, che sono accumunati dalla passione per il padel, avevano cercato in tutti i modi di insabbiare la loro storia, tra stanze d’albergo separate e incontri tattici, ma a nulla è servito. Dopo venti anni suonati di matrimonio, la Bocchi avrebbe dunque dato il colpo di grazia ad un’unione che, seppur amatissima dal grande pubblico, già vacillava.Totti e la Blasi vivevano infatti già da separati in casa, a testimonianza del fatto che mancava giusto la conferma ufficiale.

La separazione si è svolta in maniera consensuale, corredata da due dichiarazioni praticamente identiche da ambo i lati. Un tentativo di mostrare armonia anche in questo delicato frangente, anche se è probabile che siamo solo ancora all’inizio di questa telenovela.