Noleggio auto a lungo termine anticipo zero

Quando si sceglie di noleggiare un auto molto spesso si crede che sia necessario fornire un anticipo obbligatoriamente. Questo talvolta può costituire un deterrente per tutte quelle persone che non vogliono impegnare immediatamente una determinata cifra. Ma questa convinzione è erronea perché esiste il noleggio auto lungo termine senza anticipo. Si paga esclusivamente il costo mensile stabilito da contratto. Vediamo meglio di che si tratta e quali condizioni sono necessarie per servirsene.

Noleggio lungo termine senza anticipo: come funziona

Il noleggio lungo termine senza anticipo prevede la stipula di un contratto per 24/36/48 o più mesi con un cliente che non verserà nulla prima dello scadere del primo mese di noleggio.

In quella cifra è stabilito il prezzo del noleggio della singola vettura e i servizi connessi che si scelgono. Ad esempio si può richiedere:

Assistenza h24

Rimborso spese pernottamento nel caso in cui si resti per strada quando si è lontani da casa

Manutenzione

Assicurazione

Tasse e bolli

Ogni singola compagnia stabilisce i servizi che si vogliono includere nel noleggio auto lungo termine senza anticipo. Ma, ovviamente, il costo mensile sarà superiore rispetto al caso in cui si versa invece una somma nel momento in cui si prende la macchina.

Infatti, quella somma sarà detratta dall’importo totale e automaticamente renderà le rate mensili più leggere. Ad esempio se l’anticipo è di 100 euro e questi verranno spalmati nelle 12 rate, determineranno un decremento di ciascuna di un valore di 8 euro circa. Ovviamente maggiore è l’anticipo fornito, minore sarà l’importo rateale.

Anticipo e caparra: come distinguerle

Talvolta quando si versa l’anticipo per noleggiare l’auto si crede che poi venga restituita nel momento in cui si riporta l’auto, ma è una convinzione erronea dettata dalla confusione tra anticipo e caparra.

La caparra è quella che per l’appunto viene restituita nel momento in cui si riconsegna l’auto. Ha la funzione di coprire eventuali danni arrecati dall’automobilista e non previsti nel contratto. È una garanzia per l’impresa che effettua il noleggio. Invece, l’anticipo è una piccola parte del compenso finale che si deve versare. Essa non viene restituita ma concorre al saldo conclusivo di fine rapporto. Comprende quindi tutti i servizi che vengono stabiliti nel contratto.

Va da sé dunque che per l’azienda che noleggia l’auto stabilire una cifra da fornire immediatamente o invece aspettare il saldo mensile non cambia molto, in ogni caso quei soldi dovranno rientrare.

Noleggio lungo termine senza anticipo o con: cosa conviene?

Come abbiamo visto poco fa il noleggio lungo termine senza anticipo permette di pagare a fine mese il dovuto anziché farlo immediatamente nel momento in cui si prende in carico la vettura.

Rispetto alla formula del pagamento preventivo è preferibile per tutti coloro che non amano pagare subito, ma preferiscono invece conservare la liquidità ed eventualmente poter verificare durante l’uso se hanno fatto o meno un buon affare.

Il noleggio lungo termine senza anticipo è molto conveniente per i clienti ed offre una garanzia in più: pago effettivamente qualcosa che sto utilizzando. Non è poco, soprattutto quando in gioco ci sono i soldi!