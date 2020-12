Noleggio auto di lusso: il futuro della mobilità

Il noleggio auto negli ultimi anni ha avuto una esplosione esponenziale, quello che una volta era considerato un settore di nicchia è ora una realtà pop. L’avvento dei siti web aggregatori atti alla costante ricerca del migliore prezzo ha fatto si che i costi siano crollati ai minimi termini. La naturale conseguenza di questo processo è stata la nascita di innumerevoli compagnie low cost, tutte con le stesso tipo di servizio e tutte con la stessa ricerca della quantità e mai della qualità.

Tutti i colossi del noleggio si sono dovuti piegare a questo nuovo mercato, prezzi inverosimilmente bassi, vendite ancillari aggressive e costi di penale poco evidenziati sono i leitmotiv che tengono in piedi questo business. Primerent, azienda che è sul mercato dal 2006, non si è inserita in questo gioco al ribasso, bensì ha puntato tutto sulla qualità e la chiarezza.

Primerent è leader in Italia del noleggio auto di alta gamma ed il servizio che dedica ai propri clienti è andato in crescendo nel corso degli anni. La flotta di Primerent non ha sicuramente eguali, qui potete far diventare realtà il sogno di guidare una Ferrari, che sia per un giorno o per un anno intero. Infatti il servizio di Primerent negli ultimi anni si è ampliato con la possibilità di noleggiare le auto anche con una formula di lungo termine innovativa.

La formula è semplice, un consulente dedicato crea a misura del cliente un contratto che soddisfi ogni esigenza. Il requisito fondamentale del noleggio a breve termine, ovvero la carta di credito, viene adottato anche nel noleggio mensile. Questo rivoluziona fortemente l’accesso alla vettura in tempi rapidissimi senza costi di entrata né di uscita. Tutte le infinite procedure burocratiche solitamente richieste dai competitors di Primerent vengo superate con una formula molto più agile. Fiore all’occhiello di Primerent è il servizio di consegna a domicilio, che su Roma e Milano è sorprendentemente a costo zero. Niente più file infinite ai desk, Primerent vi porta la vostra auto direttamente dove desiderate: in stazione, aeroporto, ufficio, azienda, a casa…

I clienti di Primerent non sono solo italiani, anzi la clientela internazionale costituisce una grande fetta del business di Primerent. Infatti, oltre al florido mercato del turismo sul nostro territorio, il servizio raggiunge anche il sud Europa. Che sia Montecarlo o Barcellona loro ve la portano e la riprendono in base alle vostre esigenze, ne consegue che il servizio diventi unico nel suo genere e con pochi paragoni in Europa.

Primerent è sicuramente la prova che un attività di qualità ed attenzione alla persona è ancora possibile. Ormai troppo spesso ci sentiamo solo degli utenti da spremere il più possibile, la verità è che il low cost lo paghiamo con il nostro tempo, dalla ricerca iniziale, alle file per prendere l’auto fino al tentativo spesso vano tra customer service delocalizzati e voci registrate di capire come la nostra fattura sia lievitata così tanto. Primerent ci permette di sentirci ancora degli individui senzienti a cui viene data la possibilità di esprimere le proprie esigenze sapendo sempre che ad ascoltarci ci sarà sempre qualcuno, permettendo un noleggio sartoriale costruito insieme anche di persona nella nuova esclusiva location di Milano, https://www.quattroruote.it/news/aziende/2019/02/21/noleggio_.html.

