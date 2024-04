Non c’è pace per Kate Middleton, la notizia che nessuno si aspettava

Kate Middleton continua a vivere un momento molto difficile, dopo la sua malattia, per la Principessa del Galles arriva una nuova tegola.

Si torna ancora una volta a parlare della famiglia reale inglese, in particolare per quello che concerne la Principessa del Galles, Kate Middleton: la giovane ha da poco parlato in modo ufficiale della sua malattia, il tumore contro cui sta combattendo e dal quale spera presto di potere uscire fuori.

Eppure, le notizie per quello che la riguardano sono tutti fuorchè confortanti: in queste ultime ore, su di lei o per meglio dire sulla sua famiglia si è abbattuta una nuova tegola: una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato di leggere: un vero fulmine a ciel sereno.

Ma di che cosa si tratta? Di mezzo ci sono i suoi genitori: Carole e Michael Middleton. L’indiscrezione è arrivata direttamente dal Mirror.

Kate Middleton, guai per i genitori della Principessa: “Sono in bancarotta”

Insomma, la notizia è proprio questa, stando alle parole riportate dal Mirror, pare che i genitori della Principessa del Galles non se la stiano passando per niente bene. Carole e Michael Middleton sono senza soldi e pieni di debiti, inseguito alla vendita della loro azienda storica di famiglia.

Pare che i coniugi sarebbero in bancarotta, impossibilitati al momento a potere pagare i debiti della loro azienda, quella che hanno creato e stanno portando avanti da molti anni, sempre secondo le indiscrezioni del Mirror, pare che la coppia sia debitrice della società Interpath Advisory di più di 260 mila sterline. La società in questione, infatti è incaricata di gestire questa insolvenza, la stessa che si aggiunge ai creditori.

Una situazione davvero incresciosa di cui anche in passato si era vociferato: la società è stata fondata trenta anni fa dai genitori della Principessa del Galles: Party Pieces, una azienda che si occupa di accessori per feste e party. Il colpo di grazia che avrebbe messo in ginocchio l’attività è stata la pandemia.