Notte di marzo molto fredda. In montagna era -21 gradi

Giovedì mattina è stato estremamente freddo per questo periodo dell’anno, la minima era di -21°C, nella parte superiore di Omu, e in nessun luogo del paese le temperature erano positive, secondo i dati NMA. Le temperature più basse di marzo sono state in anni come 2005, 1987, 1929, 2018 e 1952.

Temperature minime il 10 marzo 2022Foto: ANM

Giovedì mattina c’erano -21 C a Omu Peak, stazione dove la massima mercoledì era -16 C. Anche giovedì era -17,3 C sui monti Călimani, -17,6 C a Bâlea Lac e -16,1 C a Buzău turn. Il clima più caldo è stato in Moldova Veche (0 gradi).

Giovedì mattina, lo strato di neve aveva uno spessore di 270 cm alla stazione meteorologica di Bâlea Lac e 211 cm a Omu. In Predeal era di 60 cm, e nella stazione meteorologica Sinaia 1500 era di 68 cm.

Il minimo assoluto di marzo è stato di -33 °C a Obârșia Lotrului, l’11 marzo 2005. Il 9 marzo 1952, sono stati registrati -31,4 gradi a Întorsura Buzăului e nel 1987 è stato di -29,6 °C al picco di Omu. e -29 C alla stazione di Ceahlău – Toaca.