Notte, ritorna stanotte: la nuova canzone di Ivan Romano

Il mondo dello spettacolo torna in vita dopo mesi di assenza e chiusure dovute alla pandemia. I giovani artisti fanno riparlare di sé con nuove opere. Questo è proprio il caso del cantautore Ivan Romano. Dal 19 maggio sarà possibile ascoltare il suo nuovo brano dal titolo Notte, ritorna stanotte. Potrete scaricare il singolo da tutti gli store digitali.

Il tema

Il tema cardine della canzone, come si evince dal titolo, è proprio la notte. Notte intesa non sono come parte finale di una giornata, ma soprattutto come stato d’animo. Ci scontriamo con un racconto introspettivo e squisitamente ironico, poiché la notte rappresenta tutto questo.

Quando ci troviamo alla fine di una giornata colma di stress, ci dedichiamo del tempo e, improvvisamente, ci scontriamo con la solitudine e i nostri pensieri più oscuri. Tuttavia, la notte di Ivan Romano non è una notte cupa e lugubre. Sicuramente è una notte che porta con sé pensieri attorcigliati attorno allo stress accumulato, ma non prende mai forme oscure e tristi. L’ironia, pare suggerirci il cantautore, è la chiave per poter affrontare questo momento speciale ed unico nel suo genere.

Nelle ore notturne ci scontriamo con acciacchi fisici e mentali. Partendo dalla fatica fisica del lavoro, sino a scontrarci con le pene d’amore e le preoccupazioni sul futuro e su quale forma prenderà la nostra vita. Per questo la notte diventa, improvvisamente, una grande opportunità. Consci di noi stessi, possiamo dar libero sfogo alla nostra creatività e al nostro intelletto. Possiamo creare, scrivere e amare, poiché sappiamo che il manto della notte ci proteggerà e avrà cura della nostra intimità.

Unione di stili

Il tono ironico del pezzo aiuta a conferirgli uno stile misto tra cantautorato italiano e tendenza al jazz pop. Quest’unione di stili sta diventando un cavallo di battaglia della nuova musica italiana. L’unione crea novità ed è proprio questo che i giovani artisti paiono ricercare. E, come loro, lo stesso sembra fare Ivan Romano. Per avere maggiori informazioni su Ivan Romano, vi basterà collegarvi sul suo sito web www.ivanromano.com. Il sito è ricco di informazioni utili per confrontarvi con lui e per scoprire suoi pezzi storici da poter condividere nuovamente sui social o tra parenti e amici.

Supportiamo l’arte dopo la pandemia

Oggi diventa fondamentale supportare gli artisti dando massima visibilità alle loro creazioni. Questo periodo ha messo a dura prova il settore artistico, in modo specifico quello musicale, che ora alza la testa e si rialza più maestoso che mai. Le piattaforme digitali sono state di grande aiuto per i musicisti e si stanno rivelando essere il supporto del futuro per la diffusione di musica e arte in genere. Per poter scaricare il singolo Notte, torna stanotte vi basterà accedere sui vostri profili Spotify e Itunes, cercare il nome di Ivan Romano e troverete subito la traccia con la canzone da poter riascoltare all’infinito, sapendo di aver contribuito alla crescita di un futuro “astro” per ora “nascente”