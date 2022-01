Novavax, quando arriva in Italia? Vantaggi, effetti collaterali

Dopo la raccomandazione dell’EMA, il vaccino contro il COVID-19 Novavax, si avvicina al lancio in Europa e, di conseguenza, in Italia.

L’Agenzia europea del farmaco (EMA) lunedì 20 dicembre 2021, ha dato l’ok al Novavax Nuvaxovid, con una raccomandazione per l’autorizzazione all’immissione in commercio, nell’Unione europea.

La notizia arriva solo pochi giorni dopo che il vaccino, noto anche come NVX-CoV2373, “ha vinto” la prassi ed è entrato nella lista di vaccini ad uso di emergenza dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), aumentando le spedizioni di vaccino COVAX negli stati membri dell’Unione Europea.

Il nome Nuvaxovid non vi è nuovo?

Si, è stato autorizzato in Europa già dall’estate scorsa e, prima dell’approvazione da parte dell’OMS, Novavax e il suo partner di produzione Serum Institute of India, hanno ottenuto la loro prima autorizzazione al mondo in Indonesia.

Nel frattempo, il partner giapponese di Novavax, Takeda, ha portato il vaccino nel paese con il nome TAK-019. Novavax ha anche presentato documenti normativi nel Regno Unito, in Australia e in Canada.

Negli Stati Uniti, la società ha riscontrato ritardi, ma mira ancora a presentarsi per essere approvato entro il primo mese del 2022.

Novavax è il primo vaccino COVID-19 a base di proteine disponibile in Europa. E’ definito già come ‘il vaccino che piace ai No Vax’: sarà la volta buona che tutti si vaccineranno?

Vaccino Covid Novavax: Vantaggi ed Effetti collaterali

Il vaccino è a base di proteine ricombinanti a due dosi, co-formulato con l’adiuvante Matrix-M di Novavax per migliorare la risposta immunitaria.

In uno studio di fase 3, il vaccino ha ridotto il rischio di COVID da moderato a grave del 100%, con un’efficacia complessiva contro la malattia del 90,4%, secondo i dati pubblicati dal New England Journal of Medicine.

La raccomandazione dell’EMA fa seguito a un parere positivo del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’agenzia, che si è basato su una rapida revisione della “totalità” dei dati di produzione, preclinici e clinici sul vaccino.

Novavax, quando arriva in Italia?

Ad agosto 2021, i nuovo vaccino ha stipulato un accordo di acquisto anticipato con la Commissione europea per un massimo di 200 milioni di dosi del vaccino.

In base all’accordo, Novavax lavorerà in tandem con il suo affermato partner di produzione Serum Institute of India.

Dovrebbero fornire le dosi iniziali nell’UE nei primi mesi del 2022, dosi che saranno successivamente “integrate” in base all’arrivo dei dati dalla casa madre di produzione, nella catena di approvvigionamento Novavax.

“Novavax dovrebbe iniziare a consegnare dosi di vaccino in Italia entro e non oltre, il primo trimestre del 2022”, ha riferito la rivista Reuters, citando una fonte dell’UE.