Numero di telefono sconosciuto, ecco come scoprire chi è stato a chiamarci

Che sistema bisogna usare per potere scoprire chi ci ha chiamato con un numero di telefono sconosciuto? Tutti dovrebbero farlo.

Parliamoci chiaro, quante volte durante il giorno, capita di ricevere una telefonata da un numero sconosciuto e pensare, immediatamente: chi è. A quel punto mettersi alla ricerca del metodo migliore per potere avere una risposta nel più breve tempo possibile, cosi da identificare la persona che ci sta chiamando,

Ebbene, la cosa da tenere a mente è che per potere identificare la persona che ci sta chiamando si possono usare tantissimi metodi, alcuni dei quali sono anche disponibili in modo completamente gratuito.

Il primo step è quello di segnare il numero di telefono in questione, controllando anche il Paese di origine: importante ricordarsi che i numero italiani hanno il prefisso +39 mentre le chiamate in arrivo da altri numeri presentano prefissi differenti. Ma entriamo nel dettaglio.

Numero sconosciuto: come scoprire a chi appartiene da telefono fisso

Quindi, una volta fatti gli step iniziali, quando si riceve una chiamata da un numero sconosciuto, si possono sfruttare una serie di servizi online. Nel caso in cui, il numero sconosciuto arrivasse da una rete fissa, la prima cosa da potere fare è quella di affidarsi a dei database gratuiti.

Ad esempio, le Pagine Gialle e le Pagine Bianche, oppure un altro sistema è quello del servizio online TrueCaller: un servizio che si può scaricare anche tramite app per il proprio cellulare. Insomma tanti sistemi che permettono di arrivare al risultato finale senza grossi problemi.

Chi ci sta chiamando dal cellulare, le cose sono più complicate

Ben diverso è il discorso quando di mezzo ci sta il cellulare, i mezzi a nostra disposizione ci sono ma bisogna anche saperli utilizzare. Ad esempio, in casi come questo è possibile sempre sfruttare i mezzi che vengono messi a disposizione dalle community di Tellows o Chi sta chiamando, dove appunto sono gli stessi utenti a segnalare l’origine dei numeri sconosciuti.

Oppure ancora un altro sistema è quello dei social network o delle app di messaggistica con una particolare attenzione a WhatsApp o anche Facebook che in genere è utile perchè molti numeri di telefono sono salvati e inseriti in modo pubblico sulle pagine aziendali.

Infine, per quello che riguarda i numeri di cellulare, è possibile anche ricorrere a piattaforme dedicate che riescono a raccogliere delle informazioni grazie all’inserimento dei dati che arrivano da vari utenti: per capirci, si tratta di veri e propri database che sono sempre in continuo aggiornamento grazie alle segnalazioni degli utenti che possono confermare l’identità di un numero sconosciuto.