Nunzio Gallo, chi era il padre di Massimiliano Gallo? Morte, spettacolo, figli

Nunzio Gallo, noto cantante d’altri tempi, è il padre di Massimiliano Gallo. Ecco di cosa si occupava e cosa si sa sul suo conto.

Nunzio Gallo, morte e figli

Nunzio Gallo era un cantante napoletano, che calcava i migliori palcoscenici. È morto all’età di 79 anni nel febbraio del 2008. La moglie, sposata nel 1959, era Bianca Maria Varriale, da cui aveva avuto 4 figli, Jerry, Loredana, Massimiliano e Giancarlo.

La carriera di cantante

Nunzio Gallo era un cantante molto abile, che si distingueva dai colleghi per un timbro di voce assai particolare. Riusciva infatti ad intonare voci da baritono ed anche da tenore. Questo suo dono gli permette di sfondare già all’età di 17 anni nel mondo della lirica, quando viene scelto per esibirsi nel Teatro delle Palme di Napoli. Il successo durante quel periodo gli permette di attirare l’attenzione di molti talent Scout che lo avvicinano, consentendogli così di sbocciare come meritava

Nunzio Gallo, ingrana nel mondo dello spettacolo anche come attore. Prende parte infatti a numerosi film degli anni 80, come Il mammasantissima (per la regia di Alfonso Brescia) giusto per fare un esempio. Ricordiamo che Gallo era un napoletano doc, e teneva particolarmente alle sue origini anche perché la sua discografia era piena di classici della canzone napoletana