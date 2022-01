Nuoto neonatale: benefici, costi, controindicazioni

Nuoto neonatale esercizi

Aprire a vostro figlio nuove ed eccitanti opportunità di imparare e sviluppare abilità è uno dei regali più impagabili che potete fare come genitori. Insegnare al vostro bambino a nuotare il più presto possibile non è solo vitale per la sua sicurezza, ma promuove anche la sua salute mentale e fisica.

Il nuoto è un modo eccellente per il vostro neonato o bambino di esplorare e coinvolgere il mondo che lo circonda. Naturalmente, come genitore, volete garantire la sicurezza del vostro bambino prima di tutto. Il primo passo che potete fare è quello di armarli con tecniche di nuoto adeguate. È stato dimostrato che i bambini che hanno preso lezioni di nuoto formali hanno l’88% in meno di rischio di annegamento.

Oltre alla sicurezza, il nuoto può migliorare la salute dei vostri figli. L’infografica qui sotto mostra tutto quello che c’è da sapere su come il nuoto può essere salutare per i vostri bambini e come farli entusiasmare al nuoto.

1. Aiuta lo sviluppo muscolare

Il nuoto per neonati e bambini fornisce un tipo di esercizio più dolce che coinvolge tutto il corpo. La resistenza dell’acqua aiuta a costruire la forza muscolare, oltre a promuovere la salute cardiovascolare rafforzando i polmoni, il cuore e i vasi sanguigni. Soprattutto, il Centers for Disease Control and Prevention riferisce che gli esercizi in acqua piacciono di più di quelli a terra.

2. Costruisce le capacità cognitive

Uno studio della Griffith University in Australia ha scoperto che i bambini che hanno imparato a nuotare in giovane età hanno capacità visivo-motorie più avanzate, come tagliare la carta, colorare e disegnare linee e forme. Hanno anche un punteggio migliore nell’esecuzione di compiti matematici e nel seguire le istruzioni, con i nuotatori che sono 20 mesi avanti rispetto ai non nuotatori.

3. Aumenta l’appetito

Dato lo sforzo fisico necessario nel nuoto e l’energia che tuo figlio usa per stare al caldo in acqua, non è una sorpresa che abbia fame dopo l’attività. Con un tempo di nuoto regolare nel suo programma, puoi aspettarti che l’appetito di tuo figlio aumenti.

4. Migliora i modelli di sonno

Il nuoto fornisce una buona fonte di attività aerobica regolare, specialmente per i bambini. Gli esperti concordano sul fatto che i bambini che fanno esercizio regolare dormono meglio di notte. Incorporare il nuoto nella routine attiva di tuo figlio può migliorare i suoi modelli di sonno. Non solo significa che sono più riposati, ma il loro corpo si ripara e si sviluppa in condizioni ideali.

5. Promuove la coordinazione e l’equilibrio

Rispetto ad altri sport ed esercizi, il nuoto provoca meno sforzo sulle articolazioni e sui tessuti connettivi grazie al naturale galleggiamento in acqua. Inoltre, permette ai bambini di migliorare sia la loro forza che la loro flessibilità. Il nuoto come esercizio può anche migliorare l’equilibrio e la coordinazione del bambino anche fuori dalla piscina.