Nuova Collezione Dsquared2, cosa propone e a chi è destinata

La casa di moda italiana, creata dai celebri gemelli Dean e Dan, si è sempre guadagnata un ottimo giudizio da parte della critica ed oggi continua a riscuotere un grande successo. Le ragioni sono tante: la moda DSquared2 evoca trasgressione, libertà e riesce a mettere d’accordo anche i gusti più difficili.

Basta dare uno sguardo alle ultime sfilate di moda primavera-estate di DSquared2 per rendersi conto della ricercatezza e dell’originalità delle proposte per donna e uomo che amano distinguersi con grande stile.

Moda DSquared2 donna uomo

Lo stile del marchio è di certo contemporaneo e con una forte attitudine allo street. La moda femminile e maschile DSquared2 si caratterizza per via di una forte attenzione al fit, sempre confortevole e che si adatta in maniera armoniosa alle linee del corpo, senza segnare, ma destinato a valorizzare le figure. I capi DSquared2 presentano il vantaggio di essere molto versatili, in quanto si possono sfoggiare da mattina a sera con la certezza di essere sempre alla moda e in linea con le ultime tendenze del momento. Ogni collezione, inoltre, riesce sempre a differenziarsi da molte altre per l’aggiunta di particolari insoliti e dal grande impatto estetico. Ecco, quindi, che i classici capi vengono reinterpretati in una chiave singolare che non rimane inosservata.

Vestire DSquared2 vuol dire in definitiva avere un forte legame con le metropoli e un’indole determinata. Non è un caso che i prodotti firmati DSquared2 sono quelli scelti da molte celebrità di fama internazionali le che appartengono al mondo dello spettacolo. Basti solo pensare a Madonna, Justin Timberlake o Lenny Kravitz.

Le proposte DSquared2: a chi si rivolgono

Le collezioni DSquared2 sono molto variegate e includono capi e accessori per essere sempre impeccabili in ogni situazione. Si tratta di abiti perfetti per il tempo libero, le cerimonie, l’ufficio o per serate stravaganti. Ognuno potrà facilmente trovare maglie, jeans, felpe, giacche, gonne e pantaloni che lasciano un segno positivo. Questa moda spesso contrappone gli stili e i colori, propone soluzioni intramontabili ma in una chiave esclusiva e anche inaspettata.

Tutte le collezioni non fanno altro che evidenziare il gusto dei gemelli fondatori, dominato da una forte matrice nordamericana. Siamo quindi di fronte ad un lifestyle anticonvenzionale che punta alla massima praticità. Insomma, DSquared2 è una moda che si rivolge non solo al pubblico giovanile, ma in genere a tutte quelle persone che amano esprimersi con naturalezze e senza seguire i soliti schemi. Le collezioni ottengono sempre forti consensi anche per la qualità e la cura sartoriale. Meritano una segnalazione anche gli accessori come papillon, zaini, borse o cravatte, che permettono di completare outfit ogni giorno sempre diversi.

Tutte le proposte, realizzate in Italia, sono anche pensate per i fashion addict che hanno un occhio di riguardo per i dettagli. Non mancano poi elementi ispirati al mondo dei cowboy e punk: stivali camperos, pizzi, tacchi vertiginosi e capispalla country permettono di rinnovare il guardaroba e renderlo speciale.

Come acquistare le proposte Dsquared2

Avere un look inimitabile e accattivante si può e diventa ancora più semplice spaziando fra le numerose soluzioni a marchio Dsquared2. Abiti e accessori originali sono disponibili con Dsquared Scalapay, ovvero potendo usufruire del comodo servizio di pagamento frazionato che aiuta i consumatori e gli amanti della moda ad essere sempre aggiornati con le ultime novità. In questa maniera si può quindi svecchiare il proprio guardaroba versando piccole rate senza interessi, per essere al passo con l’alta moda con attenzione verso le proprie finanze. Non sarà necessario pagare tutto e subito, perché il sistema offre l’opportunità di versare 3 rate di uguali importo. Non resta quindi che iniziare a fare shopping comodamente da casa, pianificando le varie rate d’acquisto.