Nuova stagione di You 3: trama, cast e curiosità

Il successo della serie Tv “You” continua. Joe Goldberg (interpretato da Penn Badgley), il librario stalker, lo abbiamo amato e odiato durante le due precedenti stagioni. Lo abbiamo visto, prima ossessionato da Beck a New York per poi ritrovarlo a Los Angeles, con una nuova identità, e con un’ossessione per Love, entrambe giovani scrittrici. Un thriller psicologico che ha lasciato tutti in sospeso dopo il decimo e ultimo episodio dell’ultima stagione andata in onda. Tanto che già in molti avevano presagito l’uscita della stagione You 3 con ulteriori nuovi episodi.

La nuova stagione di You 3 ha già una data

Secondo fonti, le riprese della terza stagione di You 3 sono iniziate lo scorso novembre, molto a rilento a causa della pandemia. In ogni caso, anche questa stagione seguirà alla pubblicazione del terzo romanzo di Caroline Kepnes, l’autrice dei libri da cui la serie è tratta. Visto che l’uscita del terzo volume, intitolato You Love Me, è fissata per il 6 aprile 2021, i nuovi episodi della serie sicuramente inizieranno dopo questa data.

Nella nuova stagione di You 3 potrebbero cambiare i ruoli dei personaggi principali

Per chi non si ricordasse la seconda stagione, ricordiamo che Love (interpretata da Victoria Pedretti) si è dimostrata ancor più misteriosa e pericoloso di Joe. La seconda stagione termina con i due protagonisti che stanno per diventare una famiglia. Love informa Joe di essere incinta, molti fan però non hanno potuto fare a meno di ricordare che proprio lei, in un episodio, ha avuto una breve relazione anche con un altro uomo, gettando così dei dubbi da parte dei più attenti sulla reale paternità di Joe.

Nonostante l’apparente quadretto famigliare, ricordiamo che Joe, dopo le vicende accadute non vede più la sua compagna nello stesso modo, mostrando, forse per la prima volta dall’inizio della serie, anche un velo di paura e preoccupazione. Non è più solo lui ad avere segreti ma entra in gioco anche un nuovo lato del carattere di Love, che mette in luce tutte le sue pericolose inclinazioni. Di conseguenza, per molti, la terza stagione potrebbe incentrarsi principalmente sul personaggio di Love che, parallelamente con l’indole di Joe, potrebbe scatenare una serie di colpi di scena.

Il cast

Un punto fermo resteranno sicuramente i due futuri genitori: Penn Badgley, interprete di Joe Goldberg, che con la seconda stagione ha cambiato nome in Will Bettelheim, insieme alla sua Love Quinn, interpretata da Victoria Pedretti.

Rivedremo, reduci dalle stagioni precedenti:

Jenna Ortega nel ruolo di Ellie

nel ruolo di Ellie Adwin Brown nel ruolo di Calvin

nel ruolo di Calvin Robin Lord Taylor nel ruolo di Will

nel ruolo di Will Marielle Scott nel ruolo di Lucy

nel ruolo di Lucy Melanie Field nel ruolo di Sunrise

nel ruolo di Sunrise Charlie Barnett nel ruolo di Gabe

nel ruolo di Gabe Danny Vasquez nel ruolo di Fincher

Tra le new entry: