Nuova Zelanda, la scelta “intelligente”: assorbenti gratis per le studentesse

Nuova Zelanda, la scelta è stata fatta. A partire dal prossimo giugno, le studentesse potranno beneficiare di assorbenti gratis. Come riportato dalla Bbc, in questo modo si spera di contrastare l’incalzante fenomeno della cosiddetta “povertà mestruale”. In pratica molte studentesse, durante “quei giorni”, non vanno a scuola. Il motivo, non possono permettersi di acquistare gli assorbenti.

La scelta dello Stato

Allo scopo, la premier Jacinda Ardern ha specificato che almeno un’alunna su 12 durante i giorni del ciclo preferisce saltare la scuola. L’istruzione, come ha ribadito Jacinda, rappresenta parte della vita di metà della popolazione.

Assorbenti gratis dal governo. I costi

La decisione costerà al governo Zelandese ben 18 milioni di dollari. Da oggi, 2021, fino al 2024. La Nuova Zelanda non è stata la sola nazione che ha deciso di applicare questa regola. Già ci aveva pensato la Scozia. E’ stata allo scopo il primo paese al mondo a fornire non solo assorbenti ad uso gratuito. Ma anche altri prodotti per il ciclo