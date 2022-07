Nuove generazioni: come trascorrono il tempo i giovani?

Foto di Kevin Ku su Unsplash

L’ascesa del mondo digitale, della messaggistica istantanea e del flusso costante di contenuti ha cambiato il modo in cui noi tutti ci intratteniamo e ci rilassiamo. Ma quanto è grande questo cambiamento? Per approfondire questo interessante tema, daremo un’occhiata più da vicino ai molti modi in cui i giovani trascorrono il loro tempo libero oggi e vedremo in cosa si avvicinano e in cosa si differenziano rispetto alle generazioni precedenti.

Uno dei cambiamenti più evidenti degli ultimi anni è il modo in cui la messaggistica istantanea ha rimpiazzato le telefonate. Sono ormai lontani i tempi in cui il telefono di casa e la linea fissa erano l’unico modo per contattare qualcuno. In passato, un amico doveva suonare a un orario in cui pensava che il suo amico sarebbe stato in casa, oppure doveva lasciare un messaggio e chiedere di essere richiamato.

La messaggistica istantanea ha eliminato la necessità che entrambe le parti della conversazione siano presenti contemporaneamente. I messaggi possono essere brevi, lunghi, testuali o multimediali, il tutto con pochi tocchi sul telefono. Ciò offre una serie di canali di comunicazione che non erano mai stati disponibili in precedenza. Anche se leggendo queste righe potreste pensare che il telefono non è più un telefono (e per molti versi avreste ragione), c’è ancora una forte domanda di interazione vocale dal vivo. Quello che è cambiato è l’ambientazione in cui si svolge.

Il gioco online è un grande business, con un fatturato superiore a quello di molti altri settori dell’intrattenimento tradizionali. L’aumento dei giochi online ha portato a un’esplosione dei giochi multiplayer di massa e delle collaborazioni online. Un naturale passo successivo è stato quello di integrare le chat audio e video dal vivo, in modo che i giocatori si sentissero come se fossero proprio insieme ai loro amici. Prima di internet, i giocatori si recavano a casa e giocavano di persona con un controller aggiuntivo. Ora, amplificata dalla pandemia, i giocatori sono più isolati e giocano a distanza, il che ha eliminato in gran parte il gioco insieme in presenza.

Un’altra naturale estensione di questo fenomeno sono i casinò online, popolari tra gli adulti. Per una generazione emergente di adulti cresciuti a smartphone e Wi-Fi, giocare ai giochi di casinò online è molto più semplice e immediato che recarsi in una sede fisica. La possibilità di connettersi, fare un giro e poi staccare senza dover dedicare un viaggio a questo scopo sta diventando sempre più interessante. Pensate a settori come lo shopping, il cinema, la consegna di cibo a domicilio e persino l’istruzione: con tutti questi settori che si spostano online, possiamo aspettarci che anche le attività del tempo libero siano sempre più digitalizzate.

Negli anni, tuttavia, anche i contenuti stessi dell’intrattenimento sono cambiati. Mentre le generazioni precedenti consumavano contenuti come film, musica e libri, le nuove generazioni sono cresciute creando e caricando contenuti propri.

Influencer e personalità dei media come i fratelli Paul hanno dimostrato come la persona giusta al momento giusto possa costruirsi un seguito globale in grado di competere con qualsiasi rete televisiva tradizionale. La produzione e il marketing sono ormai considerati secondari rispetto a contenuti veloci, coinvolgenti e personali che parlano direttamente a un pubblico specifico. Questo dimostra cosa succede quando un’intera generazione cresce lavorando con strumenti creativi e nuovi metodi di comunicazione a portata di mano.

Se ci allontaniamo per un attimo dal mondo online, vediamo anche che sempre più giovani desiderano cominciare a viaggiare presto nella vita. L’età media per sposarsi, sistemarsi e mettere su famiglia continua ad aumentare. Ora c’è meno pressione sui giovani affinché trovino il primo lavoro possibile nella loro zona e mettano su famiglia. I programmi di laurea, il trasferimento e gli anni sabbatici, prima o dopo l’università, sono ora visti come tappe naturali per milioni di persone.

Anche l’attivismo sta diventando sempre più mainstream, con una gamma di temi più ampia che mai. Sebbene l’attivismo sia sempre esistito, soprattutto negli anni Settanta, la velocità con cui i movimenti possono formarsi ed evolversi grazie ai contenuti caricati online ha fatto sì che si sostenessero più cause rispetto alle generazioni precedenti.

Cresce anche la tendenza dei giovani a voler avviare la propria attività online, lanciare la propria carriera come influencer o semplicemente essere creativi e trovare sempre modi nuovi per sfruttare gli strumenti che hanno a disposizione. Tutto ciò è legato al passaggio da attività tradizionali ad alternative più concretamente basate sugli obiettivi.

Indipendentemente da ciò che si pensa del modo in cui i giovani trascorrono il loro tempo oggi, sarà sicuramente interessante guardare indietro tra qualche anno e vedere come le cose si saranno ulteriormente evolute.