Nuove immagini satellitari dell’entità del disastro a Mariupol e nei dintorni di Kiev dopo i bombardamenti dell’esercito russo

Nuove immagini satellitari mostrano l’entità del disastro a Mariupol, la città portuale sul Mar d’Azov, costantemente attaccata e isolata dall’esercito russo, così come nelle vicinanze di Kiev – case in fiamme e campi bruciati, secondo CNN.

immagini satellitari degli attentati a Mariupol e nei dintorni di KievFoto: Capture Maxar Technologies

Le immagini sono state pubblicate da Maxar Technologies e mostrano che a soli 39 chilometri a nord-ovest del centro di Kiev, quasi tutte le case di Moschun sono state gravemente danneggiate. Alcune case sono ancora in fiamme e anche i campi intorno al villaggio sono in fiamme.

Le immagini scattate lunedì mostrano anche la distruzione di Mariupol, città portuale strategica situata tra la Crimea e il Donbas, che è rimasta senza cibo, acqua, gas, elettricità e comunicazioni per oltre due settimane. Al di là del continuo bombardamento che ha distrutto intere aree della città, le forze russe stanno cercando di irrompere nella città in più direzioni.

L’ospedale regionale di terapia intensiva di Mariupol nel distretto di Zhovteneyvi ha un buco nella facciata sud dell’edificio, mentre i detriti sono sparpagliati a causa dei bombardamenti.

Nuovo @Maxar le immagini satellitari del 14 marzo mostrano più danni causati dai bombardamenti russi in tutta la città ucraina sudorientale assediata di Mariupol.

1 danni all’edificio, incendi che bruciano vicino al distretto di Primorskiy

2-Ospedale danneggiato e condomini vicini, distretto di Zhovtneviy pic.twitter.com/8WMbowTX4j -Christopher Miller (@ChristopherJM) 15 marzo 2022

Nei pressi dell’edificio dell’ospedale, diversi condomini sono gravemente danneggiati, uno dei quali sembra essere stato distrutto da un incendio.

A circa un miglio e mezzo a sud, nel distretto di Primorskyi, diverse case sono in fiamme. Anche i condomini vicini hanno subito danni significativi.

nuove (al 14 marzo) immagini satellitari da \ uD83D \ uDCF8@Maxar della distruzione della città portuale di Mariupol, bombardata dalle forze russe. Immagini 1-3: quartieri occidentali della città; Immagini 4: distretto orientale. pic.twitter.com/RXGiJ7NbXx -Mike Eckel (@Mike_Eckel) 15 marzo 2022

NOVITÀ: gli attacchi russi alla città portuale ucraina di Mariupol, circondata da Ucraina, stanno provocando incendi che stanno bruciando nelle aree residenziali, secondo la foto satellitare. Funzionari ucraini hanno affermato che 2.500 civili sono stati uccisi a Mariupol da quando la Russia ha invaso quasi 3 settimane fa. \uD83D \uDCF7:@Maxar pic.twitter.com/atNTnVlxq4 – Jack Detsch (@JackDetsch) 14 marzo 2022

Il consigliere presidenziale Oleksii Arestovich ha annunciato lunedì che più di 2.500 persone sono state uccise nella città di Mariupol dall’inizio della guerra russa in Ucraina. Accusa le truppe russe di bloccare gli aiuti umanitari dopo aver circondato la città, mentre la Russia continua a dire che non prende di mira obiettivi civili.

Mariupol è una delle città più colpite in Ucraina, essendo stata senza acqua, riscaldamento o riscaldamento per più di due settimane, mentre veniva costantemente bombardata.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) ha chiesto una soluzione urgente per prevenire lo “scenario peggiore” per i civili rimasti nella città meridionale di Mariupol, secondo la CNN.

“Lo scenario peggiore attende centinaia di migliaia di civili coinvolti in pesanti combattimenti a Mariupol se le parti non raggiungeranno un accordo umanitario di emergenza concreto”, ha avvertito lunedì la Croce Rossa, esortando le parti che combattono a Mariupol a raggiungere un accordo di cessate il fuoco per consentire evacuazione sicura dei civili.

Centinaia di migliaia di persone a Mariupol stanno affrontando “un’estrema carenza di beni, come cibo, acqua e medicine” e molti si stanno rifugiando in “cantine non riscaldate”.

Inoltre, i corpi di coloro che sono rimasti uccisi nei bombardamenti sono ancora intrappolati sotto le macerie o giacciono per le strade della città.

Martedì, 20° giorno di guerra, le tensioni non sembrano allentarsi. Gli Stati Uniti hanno affermato che la Russia ha richiesto alla Cina equipaggiamento militare, inclusi missili, droni e veicoli corazzati, e che la Cina ha “risposto positivamente” alla richiesta, riporta il Financial Times. La Cina nega questa versione. Gli Stati Uniti hanno riferito a Pechino durante una sessione “intensa” di colloqui a Roma lunedì che si è trattato di un “errore storico”.

