NYT: armare l’Ucraina – 17.000 armi anticarro e forze di sicurezza informatica clandestine in sei giorni

Gli Stati Uniti sono sull’orlo di un conflitto diretto con la Russia e l’operazione ricorda il salvataggio aereo a Berlino del 1948-49, ma è molto più complessa, scrive. New York Timescitato da Rador.

Giavellotto a razzoFoto: Wikimedia Commons

Domenica mattina, sull’asfalto innevato della base aerea di Amari, nel nord dell’Estonia, montagne di fucili, munizioni e altre armi sono state caricate su uno dei più grandi aerei cargo del mondo, un Antonov AN-124, delle forze aeree ucraine. È un dispositivo della Guerra Fredda, prodotto e acquistato quando l’Ucraina faceva ancora parte dell’Unione Sovietica.

Ora si è rivoltato contro l’invasione russa dell’Ucraina e si sta imbarcando in una lotta che, secondo i funzionari statunitensi ed europei, sarebbe una corsa disperata contro il tempo perché tonnellate di armi cadano nelle mani delle forze ucraine purché le rotte di rifornimento rimanere. ancora aperto.

Scene come questa – che ricordano l’operazione di Berlino – la famosa corsa con cui gli alleati occidentali combatterono per sostenere la fornitura di armi essenziali a Berlino Ovest nel 1948 e nel 1949, quando l’Unione Sovietica cercò di bloccarla – si ripetono ancora in Europa.

In meno di una settimana, gli Stati Uniti e la NATO hanno inviato oltre 17.000 armi anticarro, compresi i missili Javelin, attraverso i confini della Polonia e della Romania. quindi scaricandoli da giganteschi aerei militari in modo che potessero raggiungere Kiev, la capitale ucraina e altre grandi città via terra.

Finora, le forze russe sono state così attive in altre parti del paese da non aver attaccato le linee di rifornimento di armi, ma pochi credono che durerà.

Ma questi sono solo i contributi più visibili. Nascoste nelle basi dell’Europa orientale, le forze all’interno del Computer Security Command degli Stati Uniti, note come “cybermission team”, sono entrate in gioco per intervenire di fronte agli attacchi. e comunicazioni, ma secondo alcuni funzionari il loro successo è difficile da stimare.

A Washington e in Germania, la competizione dei funzionari dell’intelligence per ottenere foto satellitari delle intercettazioni elettroniche di unità militari russe ha permesso loro di farsi un’idea e inviarle alle unità militari ucraine in un’ora o due. Cercando di fuggire dalle forze russe a Kiev, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta viaggiando attraverso comunicazioni segrete fornite dagli americani, che gli forniscono colloqui diretti con il presidente Biden.

Sabato sera, Zelensky ha potuto discutere con la sua controparte americana cos’altro potrebbero fare gli Stati Uniti per mantenere in vita l’Ucraina senza entrare in combattimento diretto a terra, in aria o attraverso il cyberspazio con le forze russe.

Zelenski ha finora accolto favorevolmente l’aiuto, ma ha anche ribadito la sua critica: l’aiuto era estremamente insufficiente per lo scopo previsto. Ha chiesto l’istituzione di una no-fly zone sull’Ucraina, il divieto di tutte le esportazioni di energia russa e nuovi aerei da guerra.

I leader polacchi hanno affermato che non c’era un tale accordo ed erano estremamente preoccupati su come avrebbero potuto fornire aerei all’Ucraina, temendo che se lo avessero fatto, sarebbero diventati un nuovo obiettivo per i russi. Gli Stati Uniti hanno accettato lo scambio di aeromobili./…/

“Non posso parlare di una scadenza, ma posso dirvi che ci stiamo pensando molto, moltissimo”, ha detto domenica il segretario di Stato Antony J. Blinken durante un tour che lo ha portato in Moldova. un paese non NATO che gli americani temono sarebbe il prossimo nella lista degli attacchi dei paesi che il presidente russo Vladimir V. Putin vorrebbe riportare nella sfera di influenza di Mosca.

Sabato, Putin ha avvertito che qualsiasi paese che tenti di imporre una no-fly zone sull’Ucraina sarebbe considerato un partecipante al conflitto armato.

Domenica, il ministero della Difesa russo ha rilasciato una dichiarazione in cui avverte gli Stati membri della NATO, come la Romania, di non consentire che le loro basi vengano utilizzate come rifugio per gli aerei dell’aviazione ucraina. Secondo la dichiarazione, se lo fanno, “qualsiasi manovra successiva contro le forze russe può essere considerata un coinvolgimento di questi Stati nel conflitto armato”.

Questo mese segna 20 anni da quando il generale David H. Petraeus ha fatto una famosa dichiarazione: “Dimmi come andrà a finire”. Nel caso dell’Ucraina, un alto funzionario statunitense ha affermato che al momento la domanda alla Casa Bianca sarebbe piuttosto: “Dimmi come non essere coinvolto in un conflitto di superpotenze”. (NYT – Acquisizione di Rador)

