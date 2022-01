Obesità, notizie preoccupanti per il futuro

La lotta contro l’obesità patologica non sta raggiungendo gli obbiettivi sperati. La malattia chiamata “del benessere” si sta diffondendo esponenzialmente, complice la mancanza di strategia efficaci per contrastare l’alimentazione eccessiva e sbagliata. Gli studi sul campo parlano di notizie preoccupanti per il futuro: entro il 2025, se non ci saranno svolte significative, la popolazione obesa sarà più di quella sottopeso.

Obesità cause e dati

Una medaglia con due faccie, quella che compare quando si parla dell’alimentazione. Troppa, o troppo poca. Lo studio di un gruppo mondiale di esperti di nutrizione ha raccolto i dati di quasi 2000 studi basati sulla popolazione di tutto il mondo; hanno così rilevato che dal 1975 al 2014 la presenza di persone con obesità di primo grado o anche più grave è passata dal 32,% al 10,8%. Si è quindi triplicata abbondantemente, sia nel campo femminile che in quello maschile; senza dimenticare temi ancora più delicati, come l’obesità infantile o il rapporto obesità adolescenza.

Sempre più persone sono obese

L’analisi, che è stata pubblicata sulla rivista The Lancet, rivela un risvolto davvero preoccupante. Se la diffusione dell’obesità iperplastica procederà con questi ritmi, nel 2025 il 18% degli uomini sarà obeso, ed il 21% delle donne. Inoltre saranno obesi gravi il 6% degli uomini ed il 9% delle donne.

Si tratta di un problema alimentare, senza alcun dubbio, ma dai forti risvolti sociali. Oggi come oggi manca, a livello internazionale, una vera e propria lotta contro la piaga silenziosa dell’obesità e dintorni, ovvero le patologie che sono correlate.

E non si creda quando si parla di obesità America o Nord Europa siano gli unici Stati a doversi preoccupare. L’Italia non è esente: il BMI medio dei maschi è passato dai 24,4k/m quadrato ai 27,0 del 2014. Anche l’obesità infantile in Italia è ormai una emergenza; in questo caso ancor più che la cattiva alimentazione, è la mancanza di aadeguata attività fisica che preoccupa.

E mentre l’aumento di peso senza controllo diventa un problema sempre più impellente, anche quello della mancanza di un’adeguata nutrizione diventa una piaga sempre più visibile. Nel mondo Occidentale non è la fame a preoccupare, ma obesità e anoressia portano tanti ragazzi vicini alla morte.

Sembrano due questione completamente differenti, invece possono avere tanti punti in comune. L’aspetto fisico è molto legato al’interazione sociale; e il cibo – o meglio gli effetti che ha sul corpo – è mlto legat all’asspetto fisico. Anche scegliere se mangiare o non certi cibi davanti agli altri è un segnale importante per individuare un eventuale disturbo.

Intanto la malnutrizione, sia essa per difetto o per eccesso, continua a mietere numerose vittime.

Obesità definizione: piaga del terzo millennio

Troppo lungo sarebbe elencare tutte le malattie e i problemi ai quali può portare l’eccesso incontrollato di cibo ipercalorico, come il diabete, patologie dell’apparato cardio-circolatorio, problemi ai reni ed alle ossa e va dicendo. Soprattutto per l’obesità addominale dieta e attività fisica regolare sono da iniziare quanto prima, perché affatica tutti gli organi interni del corpo. In quest’ottica, l’obesità in gravidanza è una complicazione da tenere strettamente sotto controllo

L’impatto della malnutrizione a livello medico e sanitario è ingente. Per combattere l’obesità come uscirne è una questione innanzitutto di educazione alimentare. Se si escludono i casi dovuti ad altre malattie, infatti, si può facilmente dedurre che la cattiva alimentazione e la sedentarietà siano i fattori alla base del problema.

Occorre una politica condivisa per lottare contro il paradosso del benessere, con tutti i danni economici e fisici che causa.

Obesità cure e tipologie

Dire che per perdere peso, nei casi di obesità morbigena (ovvero con indice di massa corporea superiore a 40), basta mangiare meno è riduttivo. Per l’obesità cure come un percorso alimentare e fisico sono indispensabili, è vero, ma serve un approccio a 360 gradi; e spesso un aiuto chirurgico.

Talvolta si pensa che sia eccessvo ricorrere al bisturi per un problema di peso. Questo non è vero. E’ il medico a valutare la situazione; ma ci sono molte percone che con un intervento bariatrico hanno avuto una seconda vita.

Le varie tipologie vanno trattate diversamente. L’obesità addominale, detta anche obesità androide, è la più diffusa. Significa accumulare grasso sull’addome, comprimendo gli organi e influendo anche sulla postura e sulla camminata.

Negli ultimi anni poi si sta diffondendo l’obesità psicogena, ovvero legata a disturbi del comportamento alimentare. Non si tratta più soltanto di seguire una buona dieta, ma di affrontare un vero e proprio percorso psicologico. Se per l’obesità infantile cause più comuni sono la sedentiarietà e un eccesso di zuccheri, con gli adolescenti è l’aspetto pssicologico quello che influisce di più.