Olga Moglie di Aldo Montano: chi è, età, figli, carriera

Olga, meglio nota per essere la moglie di Aldo Montano, famoso campione di scherma e concorrente del Gf Vip 6, è una modella e campionessa di atletica leggera. Il suo cognome è Plachina, è di origine russa e ha 24 anni, circa 20 anni in meno di suo marito, che ne ha 42. Olga, durante la scorsa puntata è entrata nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa al suo Aldo, e ha colpito tutti per la sua eleganza e per la sua bellezza. Aldo e Olga, si conoscono durante i Mondiali a Mosca in Russia, nel 2015. Tra i due scoppia subito la scintilla e, nel 2016, convolano a nozze in Siberia. La coppia ha due figli: Olympia, nata nel febbraio 2017 e Mario Jr, nato nel marzo 2021.

Olga moglie di Aldo Montano – sintesi dettagli

Olga moglie di Aldo Montano chi è, età, infanzia

Olga Plachina è nata in Russia l'8 febbraio del 1997. Olga, non fa parte del mondo dello spettacolo, per questo non sappiamo molto sulla sua infanzia. Ovviamente, appassionata di sport, grazie al suo talento e alla sua dedizione, diventa un'atleta professionista nei 400 m a ostacoli. Oltre allo sport, Olga è anche appassionata di moda e partecipa, grazie alla sua bellezza a diversi concorsi di bellezza. Nel 2015 viene eletta Miss Sport e Miss Best Model.

Olga moglie di Aldo Montano carriera

Olga e Aldo Montano amore

Aldo Montano, in passato, ha avuto una lunga relazione con l'attrice Manuela Arcuri.

Olga moglie di Aldo Montano instagram

Olga Plachina su instagram vanta quasi 20 mila follower, con cui condivide scatti della sua vita quotidiana, anche insieme ai suoi figli, ma anche qualche scatto legato allo sport che ama. Il suo account, @kissed_god, richiama un tatuaggio che ha sulla spalla.