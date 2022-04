Olio CBD derivato dalla Cannabis: sostanza stupefacente o benefica?

Quando si sente parlare di Cannabis si è portati comunemente a pensare a sostanze stupefacenti e droganti, la cui legalità è da ormai molto tempo dibattuta sotto diversi punti di vista. Al tal proposito, se ti interessa saperne di più sull’evoluzione delle leggi in Italia clicca qui; mentre ora vogliamo invece concentrarci su una sostanza che, pur derivando dalla Cannabis, non può assolutamente essere considerata come sostanza drogante ma che, al contrario, viene utilizzata per le sue proprietà benefiche: l’olio di CBD.

Cos’è l’olio di CBD?

Partiamo dalle basi e cerchiamo di capire cosa intendiamo con il termine CBD. Innanzitutto, il CBD, ovvero il Cannabidiolo, è un sostanza che deriva dalla Cannabis Sativa senza alcun effetto psicotico e incapace di creare dipendenza, che può essere utilizzata per la creazione di diversi prodotti.

La sua forma più utilizzata è proprio l’olio di CBD, spesso individuato anche come CBD Oil, costituito sostanzialmente da due componenti: l’estratto puro e naturale di CBD derivante appunto dalla Canapa, e un olio vettore.

Proprio per le caratteristiche del CBD, e di conseguenza anche dell’olio derivato, questa sostanza non può essere considerata stupefacente, nonostante derivi da una pianta da sempre utilizzata proprio per i suoi effetti droganti.

Questo, se vengono tuttavia seguiti gli standard e le regole di produzione del CBD Oil, all’interno del quale deve esserci una percentuale di THC al di sotto di determinati limiti. Questa è una condizione essenziale affinché il prodotto non abbia effetti psicotici sulla persona e affinché possa essere ritenuto a tutti gli effetti legale.

Effetti benefici del CBD oil

Come già accennato, l’olio di CBD presenta ottime proprietà benefiche sotto diversi punti di vista. L’olio di CBD grezzo, estratto dalla pianta, contiene diverse sostanze molto salutari per il corpo che vanno a influire proprio sulle sue proprietà, ovvero vitamine, minerali, acidi grassi, flavonoidi, terpeni e cannabinoidi.

Dal punto di vista della pelle, grazie a tutti questi elementi, l’olio di CBD presenta proprietà lenitive e anti-aging se utilizzato per massaggiare determinate zone del corpo.

Ma, allo stesso tempo, può essere utilizzato per disturbi di vario genere come ansia, stress, dolori diffusi e tensione grazie alle sue proprietà rilassanti e analgesiche; oltre a possedere ottime capacità antiinfiammatorie, antiossidanti, antiemetiche e anticonvulsivanti.

Infine, può essere molto d’aiuto anche nel combattere patologie come Sclerosi Multipla, epilessia, morbo di Parkinson e molte altre. Insomma, davvero tante proprietà in un unico prodotto da utilizzare tuttavia con attenzione e secondo le giuste indicazioni.

Come si utilizza l’olio di CBD

Come abbiamo detto, l’olio di CBD può essere utilizzato ad esempio per fare delicati massaggi in varie zone del corpo, oppure può essere assunto per bocca con qualche goccia direttamente sotto la lingua. In quest’ultimo caso, l’olio deve essere tenuto in bocca per circa 30-60 secondi in modo, che possa essere assorbito direttamente dalla mucosa orale.

Per le dosi da utilizzare si raccomanda di leggere con attenzioni le indicazioni riportate su ogni singolo prodotto o eventualmente di iniziare con un dosaggio più basso d aumentare poi gradatamente, ma mai più alto del dovuto.

In linea generale è comunque possibile dire che l’olio di CBD può essere assunto in diversi momenti della giornata, ma nel caso lo si voglia utilizzare per aiutare l’addormentamento e migliorare la qualità del sonno, la sua assunzione è preferibile la sera prima di coricarsi.

Un’altra raccomandazione riguarda la conservazione de prodotto a base di Olio di CBD, la quale deve avvenire in un luogo fresco e lontano dalla luce, ancor meglio se in frigorifero. Inoltre, è importante e consigliato chiedere il parere del proprio medico curante prima di assumere un qualsiasi prodotto a base di CBD Oil e seguire eventuali indicazioni fornite proprio dal medico.

Dove acquistare il CBD Oil

I prodotti a base di CBD Oil possono essere tranquillamente acquistati da rivenditori specializzati, siano essi negozi fisici oppure e-commerce online. La cosa più importante è affidarsi a venditori autorizzati e perfettamente in linea con le attuali normative in merito alla produzione e alla vendita di questi prodotti, come ad esempio Justbob, leader del settore e sinonimo di sicurezza e qualità.

I prodotti a base di CBD sono legali se rispettano tutte le indicazioni segnalate dalle ultime leggi, per questo è importante scegliere solo prodotti a norma di legge per non rischiare gravi sanzioni. E questo vale ovviamente sia per i produttori che per i consumatori. Inoltre, un prodotto a base di Olio di CBD a norma e di qualità, è in grado di garantire reali benefici, ed effetti collaterali praticamente nulli.