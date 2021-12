Olio di mandorle, a cosa serve? Proprietà, prezzo, il migliore, quando usarlo

Olio di mandorla: olio mandorle dolci

L’olio di mandorle dolci è stato usato per secoli per lenire la pelle e trattare ferite e tagli minori. È stato usato nelle antiche pratiche cinesi e ayurvediche per trattare condizioni della pelle come eczema e psoriasi. Più che lenire la pelle secca, l’olio di mandorle può migliorare la carnagione e il tono della pelle. È altamente emolliente, il che significa che aiuta a bilanciare l’assorbimento dell’umidità e la perdita di acqua. Poiché è antibatterico e pieno di vitamina A, l’olio di mandorle può essere usato per trattare l’acne. La sua concentrazione di vitamina E può anche aiutare a guarire i danni del sole, ridurre i segni dell’invecchiamento e sbiadire le cicatrici.

L’olio di mandorle si assorbe rapidamente ed è un potente idratante, quindi può essere usato sul viso o sul corpo. Potete applicarlo direttamente o mescolarlo con oli essenziali per ottenere i suoi benefici. Oltre a idratare la pelle, l’olio di mandorle è un ottimo olio da massaggio o per il trattamento della pelle. Ha anche potenti proprietà antifungine. Strofinatelo sui vostri piedi per prevenire il piede d’atleta o per aiutare a rimuovere altre infezioni fungine come la tigna. Potete usare l’olio di mandorle anche come detergente o per rimuovere delicatamente il trucco.

Olio di mandorle capelli

La tua pelle non è l’unica cosa che può beneficiare dell’olio di mandorle. L’olio nutriente può ammorbidire e rafforzare i tuoi capelli. È ricco di vitamina B-7, o biotina, quindi l’olio di mandorle aiuta a mantenere capelli e unghie sani e forti. Può anche aiutare a proteggere i capelli dai danni del sole, con un SPF 5 naturale.

Puoi usare l’olio di mandorle come trattamento del cuoio capelluto. Le sue proprietà antibatteriche e fungicide lo rendono efficace per equilibrare il lievito che causa la forfora. Si impregna facilmente nella pelle, quindi l’olio di mandorle funziona bene per idratare il cuoio capelluto e pulire i follicoli dei capelli. Con l’olio di mandorle si può anche lisciare l’effetto crespo e curare i capelli danneggiati. Applicare una quantità dimezzata o meno sulle punte dei capelli prima dell’asciugatura per idratare e diminuire l’effetto crespo.

Olio di mandorla viso

Anche se le mandorle intere forniscono la maggior parte della nutrizione, l’olio di mandorle può essere una sana aggiunta alla vostra dieta. Sia che lo mettiate sul vostro corpo o sulla vostra insalata, cercate un olio di mandorle non raffinato o vergine. L’olio non raffinato conserva più sostanze nutritive che sono benefiche per la pelle, i capelli e la salute. Se non siete sicuri di avere un’allergia alle noci, è meglio fare il test prima di mangiare olio di mandorle o usarlo sul corpo. Se non pensi di essere allergico, prova a fare un piccolo test dell’olio all’interno del tuo polso prima di usarlo nella tua routine di cura della pelle.

Olio di mandorle prezzo

L’olio di mandorle ha un prezzo che si aggira intorno ai 3.50 e i 10 euro e si trova facilmente in erboristeria.