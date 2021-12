Olio di palma, perchè è dannoso per la salute? Quali sono i pro e i contro? Tutte le risposte

L’olio di palma fa male (grasso di palma)

L’olio di palma si ricava dal frutto della palma da olio africana. È stato un importante tipo di olio per diversi millenni, tuttavia, negli ultimi decenni, è diventato uno degli oli più prodotti nel mondo. Questo perché l’olio di palma è estremamente versatile – è semi-solido a temperatura ambiente, quindi può essere usato come spalmabile, è resistente all’ossidazione, quindi può far durare i prodotti più a lungo, e può resistere alle alte temperature, il che lo rende perfetto per friggere il cibo.

La produzione di olio di palma ha portato alla deforestazione e alla distruzione dell’habitat di oranghi, elefanti e rinoceronti. La problematica produzione dell’olio di palma ha guadagnato molta attenzione negli ultimi anni. Tuttavia, non è solo la produzione dell’olio ad essere controversa, gli studi sono in conflitto sul fatto che l’olio di palma possa fornire benefici per la salute.

Informazioni nutrizionali

Una porzione da un cucchiaio di olio di palma contiene:

Calorie: 120

Proteine: 0 grammi

Grasso: 14 grammi

Carboidrati: 0 grammi

Fibra: 0 grammi

Zucchero: 0 grammi

L’olio di palma è una grande fonte di vitamina E.

Olio di palma cancerogeno

L’olio di palma contiene grassi monoinsaturi e polinsaturi, che sono noti per essere benefici per la salute. Contiene anche grassi saturi, che sono stati collegati a problemi cardiovascolari, ma la ricerca ha dimostrato che “l’olio di palma non ha un rischio incrementale per le malattie cardiovascolari” se consumato come parte di una dieta equilibrata.

L’olio di palma è anche privo di colesterolo, una sostanza cerosa che può aumentare il rischio di malattie cardiache. C’è persino la prova che una dieta contenente olio di palma può effettivamente ridurre i livelli di colesterolo: in uno studio clinico del 2015 pubblicato sulla rivista Food and Function, sia l’olio di palma che l’olio d’oliva hanno ridotto il colesterolo del 15 per cento.

Olio di palma non idrogenato

L’olio di palma è anche privo di grassi trans, che sono noti per essere malsani. L’olio vegetale come quello di soia, colza e girasole è liquido a temperatura ambiente, quindi per essere utile in molti prodotti alimentari deve passare attraverso un processo industriale per trasformarlo in un semisolido. Questo processo, noto come idrogenazione, crea grassi trans che sono noti per essere collegati alle malattie cardiovascolari.

L’olio di palma è naturalmente semisolido a temperatura ambiente, il che significa che non è necessario idrogenarlo e quindi non contiene grassi trans. Secondo l’American Journal of Clinical Nutrition, sostituire i grassi trans con l’olio di palma può ridurre i marcatori di rischio di malattie cardiache e migliorare i lipidi nel sangue.