Olivia Paladino: chi è la compagna di Giuseppe Conte? Biografia e lavoro

Olivia Paladino, conosciuta da molti come la first lady italiana, è la compagna di Giuseppe Conte, ex Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana. Su di lei non si hanno molte notizie, è molto schiva e molto spesso reticente a mostrarsi in pubblico, tanto che, proprio questa sua assenza, ha fatto credere a molti che tra lei e Conte ci fosse una crisi in atto. Totalmente smentita.

Chi è Olivia Paladino

Nome: Olivia

Cognome: Paladino

Anno di nascita: 1980

Luogo di nascita: Roma

Età: 40

Biografia

Olivia Paladino, classe 1980, è la figlia di Cesare Paladino, proprietario dell’Hotel Plaza al centro di Roma. Sua madre, è l’attrice svedese, Ewa Aulin. Da lei, infatti, sembrerebbe che Olivia abbia ereditato la sua bellezza e il suo fascino. Su Olivia non si hanno molte informazioni, se non quelle ipotizzate. Non ha nessun social attivo, quindi la sua vita è blindatissima, così come le uscite e le paparazzate. Sicuramente, il suo ruolo di manager ed erediteria del settore alberghiero romano, l’avranno portata a frequentare le migliori scuole e università italiane. Olivia, 1,70, bionda e molto riservata, ha una figlia, Eva, che, secondo indiscrezioni, dovrebbe essere coetanea del figlio dell’ex premier, Niccolò. Sembrerebbe, infatti, che la Paladino e Conte si siano conosciuti proprio durante un incontro scolastico.

Lavoro e Carriera

Olivia Paladino è imprenditrice e manager nel settore albergiero. Olivia, seguendo la scia del padre, ha iniziato a gestire alcuni tra i migliori hotel della Capitale. Proprio all’interno dell’Hotel Plaza, situato nel cuore della capitale, si occupa di marketing, eventi e manifestazioni.

Olivia Paladino e Giuseppe Conte

L’amore tra Conte e la Paladino sembra procedere a gonfie vele, nonostante i 15 anni di differenza che li separano. Sembrerebbe che il loro primo incontro sia avvenuto proprio nella scuola frequentata dai loro due figli, avuti dalle precedenti relazioni. Eva e Niccolò, infatti, sarebbero coetanei (entrambi nati nel 2008). La coppia è sempre molto discreta e si concede pochissime uscite insieme. Per questo su di loro si sa veramente poco. Si è parlato anche di crisi di coppia proprio a causa delle loro scarse apparizioni insieme, smentita però da una successiva uscita pubblica durante una serata di beneficenza.