Ollia Tzarina, amica di Andrea Iannone e Kendall Jenner soffre dopo gli attacchi stalker a Monte Carlo

Una “Bond girl” come la chiamava Forbes Italia, Oli Tzari che per primo ha fatto notizia quando ha disegnato i costumi per Beyonce, per le figlie del boss della F1 pe per le Kardashian, soffre per colpa di un pericoloso stalker.

La bella designer che sta attualmente creando un blog in cui parlerà della sua relazione con un certo pilota della MotoGp (non l’italiano Iannone), ha pubblicato sul suo Instagram (@oli_tzari) una nota preoccupante che dice ai suoi follower che un uomo l’ha pedinato illegalmente, venendo per la sua strada a Monaco e osservando ogni sua mossa.

loading...

Questa è la seconda volta che la bella 27enne ha problemi con uno stalker. La prima è stata una donna ucraina che ha realizzato migliaia di account Instagram falsi spacciandosi per la famosa influencer.

Speriamo che stia al sicuro con la sua nuova guardia del corpo, e forse la vedremo presto a Milano con Iannone più che amici!

Commenti

commenti