Il fidanzato di Roberta Siragusa, la 17enne di Caccamo, si dà fuoco durante i suoi funerali

Ha scosso gli animi di tutti, la triste storia di Roberta Siragusa, la 17enne di Caccamo (Palermo), trovata morta la mattina del 24 gennaio in un dirupo di Monte San Calogero. In carcere accusato dell’omicidio c’è Pietro Morreale, 19 anni, fidanzato della vittima. Proprio in concomitanza con i funerali della giovane ragazza sembra che Morreale abbia tentato di darsi fuoco, all’interno dell’istituto penitenziario, accendendo alcuni rotoli di carta igienica.

I funerali di Roberta Siragusa

L’intero paese si è fermato durante l’omelia. I negozi e le attività sono rimaste chiuse a lutto, in segno di rispetto nei confronti di una ragazza, descritta da tutti come solare e sempre sorridente, strappata alla vita troppo presto. Il parroco che ha celebrato la funzione ha voluto parlare anche con la famiglia della 17enne di Caccamo, i suoi genitori e suoi fratello distrutti da un dolore inconsolabile, aggravato dal fatto che a togliere la vita alla loro bambina sia stato proprio quel ragazzo che loro conoscevano bene e avevano accolto in casa come un figlio. Nonostante il covid, si sono recati in molti nei dintorni della Chiesa che ha accolto la bara bianca con dentro il corpo di Roberta per darle l’ultimo saluto. Un feretro ricoperto di fiori e con sopra una foto della ragazza che sfodera un contagioso sorriso. Il parroco durante la celebrazione ha più volte espresso la sua incredulità di fronte all’accaduto, domandando, retoricamente, più volte cosa potesse spingere un essere umano a compiere un gesto tanto crudele. Ricordiamo che la ragazza è stata trovata semi carbonizzata in fondo a un dirupo.

Le indagini sulla morte della 17enne di Caccamo

Intanto, vanno avanti le indagini per stabilire come sia morta la ragazza. Esclusa la morte per strangolamento, visto che sul collo non sono stati trovati segni, potrebbe essere morta per asfissia causata dal fumo e dalle fiamme. Il medico legale ha scritto infatti che la vittima aveva la lingua protrusa. Secondo una prima ricostruzione dei periti la giovane sarebbe stata prima colpita, stordita e poi data alla fiamme, forse mentre era ancora viva. Il racconto di Morreale ai carabinieri, e cioè che Roberta si sia uccisa dandosi fuoco, sarebbe smentito da tantissimi indizi raccolti dai Ris. Sarebbero state infatti trovate tracce di sangue nella sua auto.