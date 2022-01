Opel Adam Prezzo listino, Usato, Gpl, Interni, Dimensioni

La Opel Adam è in produzione dal 2012. Le auto sono disponibili in tipi di carrozzeria Hatchback e possono essere adattate con benzina (benzina), benzina / GPL tipi di motore con un volume di 1L – 1.4L litri, motori produce una potenza di 70 – 150 HP.

Il consumo di carburante di Opel Adam è 4.5 l / 100 km – 6.3-6.4 l / 100 km. Le dimensioni complessive dell’auto sono 3698x1720x1484 mm – 3747x1720x1493 mm e il peso è da 1011 kg – 1103 kg.

Opel Adam Prezzo

I prezzi partono per la versione base, da € 12.100.

Opel Adam è una citycar di fascia premium con carrozzeria tre porte caratterizzata dalla livrea bi-colore e da un’ampia possibilità di personalizzazione anche per quanto riguarda gli elementi interni.

Opel Adam Caratteristiche

Qualcomm Technologies, Inc. e Opel Automobile GmbH (Opel) hanno annunciato oggi che l’imminente Opel Adam– l’ultima aggiunta di Opel alla sua classe compatta di veicoli elettrici – utilizzerà le piattaforme Snapdragon® Automotive Cockpit di prossima generazione.

Queste piattaforme alimenteranno il cockpit digitale Pure Panel di Astra, che dispone di display touchscreen ad alta definizione extra-wide, con una nuova interfaccia uomo-macchina (HMI), progettati per fornire un’esperienza in cabina semplice, senza soluzione di continuità e intuitiva per gli occupanti del veicolo.

Progettate per offrire esperienze premium, le piattaforme Snapdragon Automotive Cockpit supporteranno anche la navigazione di posizionamento precisa del veicolo, nonché le funzionalità di comando vocale, il mirroring wireless e l’audio e il suono premium.

I nuovi veicoli Opel Adam con piattaforme Snapdragon Automotive Cockpit di prossima generazione dovrebbero essere disponibili nella prima metà del 2022.

Opel è una delle più grandi case automobilistiche europee e leader nella riduzione delle emissioni di CO2 grazie alla sua vasta offensiva di elettrificazione.

L’azienda è stata fondata da Adam Opel a Rüsselsheim, in Germania, nel 1862 e ha iniziato a costruire automobili nel 1899. Opel fa parte di Stellantis NV, leader globale creato per la nuova era della mobilità sostenibile a seguito della fusione tra Groupe PSA e FCA Group nel gennaio 2021.

Insieme al suo marchio gemello britannico Vauxhall, l’azienda è rappresentata in più di 60 paesi in tutto il mondo, continuando ad entrare in nuovi mercati internazionali.

Opel sta attualmente implementando costantemente la sua strategia di elettrificazione per garantire un successo sostenibile e garantire che le future esigenze di mobilità dei clienti siano soddisfatte.

Entro il 2024 sarà disponibile una variante elettrificata di ogni modello Opel.

A partire dal 2028, Opel si concentrerà interamente sui veicoli elettrici a batteria in Europa.

Opel Adam Scheda Tecnica

Sicurezza Freni ABS Airbag Conservazione automatica Assistente alla guida Fendinebbia Immobilizzatore Pronto per Isofix Controllo della trazione

Interni e comfort Aria condizionata: Automatico Chiusura centralizzata: telecomando Cruise control Specchi elettrici Presa interna Riscaldatore motore Computer di bordo Servosterzo Alzacristalli elettrici Riscaldatori per sedili Sedili sportivi Sistema start-stop

Elettronica

Ingresso audio

Sistema audio: CD-soitin + Radio + USB + Bluetooth

Altro

Cerchi in lega Volante multiattivo

Manuale di servizio: Carta Due set di pneumatici