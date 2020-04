Ora Equitalia preleva dal conto corrente

Senza autorizzazione del giudice

La chiusura delle cartelle esattoriali è complessa? Garantire che i debitori paghino i debiti aperti con l’Agenzia delle Entrate è difficile? Niente procedure complesse per il pignoramento, da oggi Equitalia salda da sola le sue cartelle. Come? Semplicemente prelevando liquidità dai conti correnti.

La lotta contro il contante, e la ‘fissa italiana’ per il pagamento elettronico acquista quindi un senso nuovo. La riscossione delle cartelle di Equitalia e dei debiti possono essere ottenuto per mezzo del prelievo forzoso dai conti correnti, non – sottolineiamo – per tutti i debitori ma solo per una serie di cartelle esattoriali.

Come funziona

Il Fisco (che è l’unico che sta crescendo, con un +5,4% rispetto all’anno scorso) ha deciso di usare il pugno di ferro contro alcune cartelle irrisolte da tempo. Per farlo, preleverà direttamente dal conto in banca e senza previa autorizzazione giudiziale. Il provvedimento sarà notificato 60 giorni prima ai cittadini per renderli consapevoli dell’iter avviato dall’Agenzia delle Entrate.

Il soggetto debitore potrà a questo punto saldare in una sola soluzione o rateizzare l’importo. Se però il debitore non risponde a questa notifica, allora l’Agenzia delle Entrate procederà al prelievo forzoso dal conto corrente.

In questo caso è bene specificare che non è più necessaria una previa autorizzazione da parte del giudice per procedere al prelievo del conto in banca. L’Agenzia delle Entrate è autorizzata a questa operazione. Chi non paga il bollo auto, le tasse e via dicendo ora rischia quindi il prelievo direttamente dal conto corrente.

