Oriana marzoli chi e – grande fratello-Instagram-Fidanzato

Oriana marzoli chi e?Oriente Marzolo è un professore universitario e scienziato italiano nel campo della biologia e dell’ingegneria biomedica. Oggi è rettore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, carica che ricopre dal 2015. La professoressa ha pubblicato numerosi articoli scientifici in riviste internazionali di alto livello e ha condotto ricerche in diversi Paesi, tra cui gli Stati Uniti e l’Italia. Non solo, Oriana Marzolo è anche impegnata nella promozione della cultura scientifica e dell’empowerment delle donne in ambito STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica).

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

ORIANA MARZOLI INSTRAGRAM

All’ultimo controllo, questo profilo Instagram risulta avere 2M Followers, 864 Following, 566 Posts – Guarda le foto e i video di Instagram di (@orianagonzalezmarzoli)

La clip di presentazione di Oriana Marzoli