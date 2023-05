Oroscopo di oggi di Mercoledì 24 Maggio

Consultate il vostro oroscopo per avere consigli su amore, lavoro e vita migliore. Oroscopi e astrologia sul vostro sito web o blog.

Scoprite cosa portano le stelle al vostro segno zodiacale.

Oroscopo Ariete di Mercoledì 24 Maggio.

Sei intraprendente: le iniziative non si contano, ma quello più importante è che i progetti decollano e ti procurano vantaggi e soldi. Saturno ti rende convincente al massimo, Giove aumenta i beni e i mezzi a tua disposizione. Venere in Cancro agita le donne di casa, la dolce metà. Plutone concede flirt ai single. Marte è strepitoso in un altro settore: te ne accorgi stasera, quanti sospiri fra le lenzuola!

Oroscopo Toro di Mercoledì 24 Maggio.

Urano, il pianeta delle illuminazioni improvvise, è nel tuo segno, evita le scelte azzardate, non ti incaponire sulle tue convinzioni, caso mai chiedi consiglio a un amico. Mercurio aiuta gli studenti, i colloqui, chi cerca o vuole cambiare impiego, migliora il dialogo in famiglia. Venere in Cancro espande i tuoi desideri in amore: le emozioni sono appassionate, gli incontri sono al bacio. Eros robusto!

Oroscopo Gemelli di Mercoledì 24 Maggio.

Nel lavoro ti fai valere, hai una grinta invidiabile: il Sole allarga le prospettive, ti regala vitalità e capacità di riuscita nei tuoi obiettivi. Mercurio non ti assicura il massimo dei vantaggi se studi, se devi affrontare un colloquio di lavoro, un cliente complicato, quindi impegnati! Venere protegge la vita a due, regala nuovi progetti, i single conquistano, qualcuno cambia dama, cavaliere!

Oroscopo Cancro di Mercoledì 24 Maggio.

Mercurio è un invito ad aprirti, a non dare retta alla tua timidezza, all’insicurezza che può farti credere di non essere preso in considerazione: non è vero! L’astro del business sostiene gli incontri al vertice, ti presenta un big boss, nei meeting aziendali giura che ci sai fare! Plutone agita le donne di casa, la suocera, se c’è! Il Sole alle spalle scombina la vita a due. Single: salti un giro, anche tu!

Oroscopo Leone di Mercoledì 24 Maggio.

La situazione è eccellente, non hai di che lamentarti, fa attenzione solo a Mercurio ostile che può regalarti un’occasione vantaggiosa solo in apparenza. Grazie a Saturno amministri meglio le entrate, le uscite economiche, anche se devi abolire il superfluo, gli eccessi. Venere promette una serata fantastica agli innamorati, nuovi flirt ai single. Eros: Marte è nel segno, stasera esagera!

Oroscopo Vergine di Mercoledì 24 Maggio.

Venere in Cancro sostiene la serenità familiare, ti rende amabile con le donne intorno a te, con le amiche, con le colleghe! Giove migliora le entrate, gli zeri del conto in Banca aumentano, ma sostiene anche gli imprenditori, i liberi professionisti. Se sei lanciato in carriera, la promozione è vicina! La serata propone baci in coppia, dolci flirt: Venere è magica! Eros: Plutone ti accende!

Oroscopo Bilancia di Mercoledì 24 Maggio.

Venere in Cancro ti rende ostinato: rischi di guastare alcune relazioni per voler difendere a tutti i costi una persona. Professione: Saturno è generoso nei tuoi confronti, ripropone anche trattative rimaste al palo, ti aiuta a definire in termini di massimo vantaggio le condizioni di una mediazione; è difficile farti le scarpe! Il Sole in trigono difende l’amore, concede dolci flirt, cambi di partner! Eros gagliardo!

Oroscopo Scorpione di Mercoledì 24 Maggio.

Venere è maliziosa, sta facendo nascere una simpatia, anche se sei già impegnato. Ma l’azione del pianeta non si ferma qui: fa molto di più, si prende a cuore il settore economico, ti consiglia investimenti indovinati. Saturno in triogono invece stimola gli spostamenti, le trattative coi clienti fuori sede, protegge i colloqui, chi cerca o vuol cambiare impiego. La serata offre dolci flirt: Venere in Cancro è unica!

Oroscopo Sagittario di Mercoledì 24 Maggio.

Se alcune imposizioni che ti arrivano dai superiori non ti sono simpatiche, fai buon viso a cattivo gioco. Plutone in Acquario ti aiuta ad evitare la polemica segnalata da Giove! Urano protegge i liberi professionisti, gli imprenditori, taglia i rami secchi, ti aiuta a procedere alla velocità della luce. Venere semina zizzania in amore, i single sono incerti. Buttala sull’erotico amico, Marte ti infiamma!

Oroscopo Capricorno di Mercoledì 24 Maggio.

Forse ti ritrovi di fronte il responsabile di un ritardo o di un lavoro svolto con imprecisioni: Mercurio ti rende lucido, recuperi in corner, riesci comunque a far filare tutto a gonfie vele. Organizzazione inappuntabile, amico. Marte trasforma il tentativo di chiarimenti in discussioni e polemiche. Giove in Toro accende il dialogo amoroso in coppia, i single rimorchiano! Eros molto stuzzicante!

Oroscopo Acquario di Mercoledì 24 Maggio.

Non puoi essere certo dei tuoi giudizi, a volte la vita può spingerti a cambiare opinione, a rivalutare una persona o una situazione, oppure a considerare valide perfino le ragioni di chi si oppone. Saturno ti rende lucido, intelligente, in grado di individuare le scelte migliori. Marte in Leone agita la vita familiare. Venere protegge l’amore, regala dolci flirt. Il Sole in Gemelli infiamma l’eros!

Oroscopo Pesci di Mercoledì 24 Maggio.

Urano in Toro sconvolge le tue emozioni: sei innamorato cotto, cucinato a puntino da una nuova fiamma che sa bene quale effetto fa su di te. Non preoccuparti della timidezza, dell’imbarazzo che nasce di fronte a questi sconvolgimenti del cuore: ti ama proprio per questo. Mercurio annuncia affari vantaggiosi, entrate extra in arrivo: non ci sono ostacoli sulla tua strada. Eros: Plutone ti infiamma!