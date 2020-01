Oroscopo di oggi di Paolo Fox 10 gennaio, le previsioni di tutti i segni del giorno

Gemelli 5 stelle: l’oroscopo di oggi venerdì 10 gennaio 2020 segnala una giornata positiva e piena di occasioni. Potreste rimettere mano ad un progetto che avevate messo da parte e che potrebbe ripartire in vista della primavera. Non siate gelosi, proprio voi che non amate le persone invadenti, poi non dovete esserlo nei confronti degli altri. Venere sarà in transito nel segno zodiacale dei Gemelli per molti mesi, e questo è un anno importante proprio per i sentimenti. Quindi per chi è creativo ed ha dubbi su un rinnovo nel lavoro, non abbiate dubbi perchè otterrete delle conferme. Invece gennaio è un mese che porterà dei problemi. Dopo il 13 una verifica vi aiuterà a capire se la vostra storia merita di andare avanti, o se invece è il caso di prendersi una pausa di riflessione.

Scorpione 5 stelle: l’oroscopo di oggi 10 gennaio 2020 è positivo, avete voglia di divertirvi, di lasciarvi andare, anche se alla fine rivelate sempre poco di voi stessi. Vi piace studiare da lontano le cose, prima di manifestarvi. Un atteggiamento che spesso si traduce nella necessità proprio di analizzare il vostro avversario. Se si tratta di un avversario di amore, allora vincerete perchè Venere è molto bella nella seconda parte del mese. Avete però chiuso l’anno in maniera pesante, ed ora potreste avere dei dubbi. A volte non trovate l’amore perché avete un atteggiamento ambiguo e diffidente. Venere dissonante indica che però in questi giorni potreste avere più difficoltà ad aprirvi.

loading...

Acquario 5 stelle: oroscopo di oggi 10 gennaio 2020 fortunato con Venere nel segno, siete vincenti. Ci sono rinnovi di contratto, e nuovi progetti. Non volete però troppi vincoli, e non volete imposizioni altrimenti, anche a costo di fare qualche sacrificio in più, potreste voltare pagina e scappare via. Venerdì 10 gennaio 2020 sarà una giornata buona per i sentimenti.

Pesci 5 stelle: adesso arriva Venere nel segno, dal giorno 13 gennaio. Questo è un bel cielo per innamorarsi, per emozionarsi e per fare scelte di lavoro importanti. Non è escluso che già dalla prossima settimana si rifaccia viva una persona che è stata un pò scontrosa nei vostri confronti. Oppure non è escluso che siate proprio voi a riavvicinarvi a chi nell’ultimo periodo è stato un po’ troppo lontano

Ariete 4 stelle: l’oroscopo di oggi venerdì 10 gennaio 2020 segnala un recupero. Siete ruspanti e schietti, ed anche i più raffinati ed eleganti, tendono ad essere sempre controcorrente. Siete governati da Marte, e quindi avete sempre bisogno di distinguervi e di assecondare la vostra natura. I primi giorni dell’anno sono stati un po’ più difficili, ma adesso riuscite a gestire meglio i problemi e grazie anche all’ottimo aspetto della Luna, potrete contare su una grande energia in questo fine settimana. In amore c’è un recupero, e febbraio sarà un mese molto interessante.

Toro 4 stelle: questo è un anno in cui volete mettere tante cose in chiaro. A primavera Saturno diventa dissonante, e tutte le risposte che non riuscirete ad ottenere entro aprile, per voi rappresentano una chiusura, e quindi farete dei tagli. Sarete quindi pronti a voltare pagina. Il 2020 è l’anno giusto per capire chi è o meno dalla vostra parte. L’oroscopo di domani 10 gennaio 2020 è positivo, questo venerdì approfittatene per pensare alla casa, alle finanze ed a tutto ciò che serve per stare meglio. State riorganizzando anche il vostro lavoro.

Vergine 4 stelle: i primi giorni dell’anno sono stati un po’ faticosi, ma adesso siete pronti per avere il vostro rilancio. Avete tanti progetti in mente, ed ora dovete cercare di metterli in ordine e capire quali sono le priorità che meritano di essere assecondate. I nati del segno sono molto presi dal lavoro, ma in amore non dovete essere troppo razionali e diffidenti. La Vergine però spesso è fredda perchè ha paura di perdere delle certezze. Bisogna cercare però di avere anche qualche curiosità in più per mettersi alla prova in nuovi contesti.

Sagittario 4 stelle: c’è un buon recupero. In questi giorni siate pronti ad accogliere le persone che vi vogliono bene. La cosa più bella sarebbe quella di avere un amico in ogni città, pronto ad accogliervi. Ricontattate persone lontane o che avete allontanato. Voi che amate la compagnia ed i viaggi, potreste trovare l’occasione giusta per fare qualcosa di bello e piacevole nel weekend. In amore queste sono giornate importanti per risolvere un dubbio. Si possono risolvere delle insicurezze entro il 13 di gennaio 2020.

Cancro 3 stelle: la Luna è in transito nel segno, ma è opposta ad altri pianeti. Cancro deve gestire la rabbia. Vi trovate nella condizione di dover gestire tante responsabilità e dovete essere cauti perché certe risposte non proprio diplomatiche rischiano solo di mettervi in cattiva luce. Finite quindi di passare dalla parte del torto, anche quando magari avete ragione. Questo è un anno che inizia in maniera frastornata e problematica, ma poi ci sarà un recupero perché dalla fine di marzo, con Saturno che allenta la presa, vi sentirete più liberi. Potete liberarvi di un peso, una cosa non facile perché per voi alcuni “pesi” sono dei riferimenti. Anche un amore che non va bene, lo trascinate perché avete paura di cambiare.

Bilancia 3 stelle: l’oroscopo di oggi 10 gennaio 2020 segnala che potreste risentire della Luna dissonante che indica che siete contro qualcuno. In generale i nati Bilancia non vogliono complicazioni, e adesso state cercando i vostri spazi. Avete bisogno di concentrazione perché dovete affrontare i problemi con cautela. Però c’è un Saturno buono a fine Marzo e quindi è molto probabile che questo che adesso vi sembra molto difficile da superare e da sanare, poi a primavera riuscirà a sembrarvi meno difficile e complicato. In amore Venere è comunque favorevole, siete solo rallentati da alcune incertezze. Questo è però l’anno in cui molti Bilancia mostreranno la loro vera natura, e farete scelte che assecondano i vostri desideri.

Leone 2 stelle: c’è da parlare, discutere e confrontarsi. Quando vi trovate in una condizione di disagio, tendete ad imporvi perché è nella vostra natura prevalere sugli altri. Quando vi trovate in una discussione con gli altri, volete sempre avere il dominio su chi vi è vicino. Siete però anche molto generosi nei confronti di chi amate, però volete poi qualcosa in cambio. E forse adesso siete nervosi ed arrabbiati perché non avete avuto il vostro tornaconto. Siete molto magnanimi e disponibili, ma quando vi arrabbiate, diventate anche pericolosi. Venere è opposta, ma dalla prossima settimana si superano conflitti e preoccupazioni che si possono superare.

Capricorno 2 stelle: l’oroscopo 2020 è molto positivo, siete vincitori in tutti i campi. Ma l’oroscopo domani 10 gennaio 2020 segnala una Luna in opposizione che potrebbe creare qualche conflitto. Per la prima volta siete voi a chiedere delle garanzie agli altri. In questi giorni, se avete un amore o se avete qualche scelta di lavoro da compiere, potreste trovarvi nella insolita condizione di aver bisogno dei consigli degli altri. Siete un pò nervosi, ed è meglio non provocarvi perché siete preoccupati per alcuni problemi che si devono risolvere, ma che di certo si risolveranno.

Commenti

commenti