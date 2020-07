Oroscopo estate 2020 Paolo Fox: le previsioni estive di tutti i segni zodiacali

Oroscopo estate 2020 Paolo Fox in amore, fortuna e successo: ecco quali sono le previsioni estive del noto astrologo per ogni segno zodiacale.

Capricorno: volete fare sempre tutto da soli, e per questo potreste avere maggiori difficoltà. Luglio e parte di agosto potrebbero essere abbastanza impegnativi per chi vuole affermare i propri progetti e le proprie idee. Ma per fortuna la seconda parte dell’anno apparirà più semplice e per questo potrete sentirvi più sicuri. Ci saranno maggiori occasioni di guadagno anche per chi ha avuto delle perdite. L’oroscopo estate 2020 è quindi positivo, e vi vede in una condizione di forte rilancio.

Acquario: questo è l’anno giusto per fare la vita che volete. Anche nella stagione estiva, non perdete di vista i vostri obiettivi. Anzi, approfittate anche dei gioni di riposo, del relax, quando staccherete la spina da tutto e da tutti, per meditare su ciò che vorreste realmente fare. Non lasciatevi condizionare troppo da quello che gli altri vogliono. Rischiate infatti di perdere una grande occasione, una proposta, o un amore perché magari siete condizionati dalla approvazione degli altri.

Pesci: i sentimenti sono al centro della vostra vita. L’oroscopo estate 2020 segnala che a luglio avrete dei dubbi, ci saranno delle perplessità che non vi consentiranno di vivere a serenamente le vostre emozioni. Una scelta difficile tra passato e presente, o un nuovo amore di cui però non vi fidate ciecamente, magari a causa di una delusione passata, potrebbero rendervi pensierosi. Ma dal 7 agosto Venere inizierà un transito molto interessante. E non dovrete più bloccarvi inutilmente. La voglia di libertà vi spingerà a ritrovare il sorriso nonostante la prima parte dell’anno sia stata più tesa per l’amore.

Ariete: siete spesso sotto pressione, a causa di tensioni accumulate dall’inizio dell’anno. I mesi estivi saranno caratterizzati dal transito di Marte nel segno zodiacale, una condizione che potrebbe anche rendervi fin troppo impulsivi. Vale la pena agire in fretta ed in furia? Assolutamente no. Non perché non abbiate le giuste intuizioni. Ma perché potreste essere fin troppo frettolosi, e finire con lo sbagliare qualcosa. Un rimedio potrebbe essere quindi quello di chiedere un consiglio. Essere eccessivamente impulsivi potrebbe penalizzarvi, meglio essere cauti nelle questioni che riguardano studio e lavoro. In amore invece luglio sarà un mese importante, mentre ad agosto dovrete decidere con chi stare. Ma in generale l’oroscopo estate 2020 sarà positivo per voi, che avrete l’energia giusta per fare tutto quello che desiderate.

Toro: per l’oroscopo in estate avete la possibilità di tornare alla ribalta. Nel lavoro, con Saturno in quadratura, potreste avere delle difficoltà e dei ritardi. Più cerchi di metterti in mostra e più provi a dimostrare quanto vali, e maggiormente sei costretto a fare i conti con critiche e ostacoli. Fai attenzione perchè gli altri potrebbero anche essere invidiosi del tuo successo e delle tue capacità. In famiglia ci sono persone che magari non ti capiscono del tutto.

Leone: non ottenere i riscontri sperati, potrebbe demoralizzarvi, soprattutto a livello lavorativo. Alcune certezze degli ultimi tempi non sono salde. In amore potrebbero esserci invece dei riscontri migliori, e questa estate vale la pena lasciarsi andare un po’ di più e recuperare una storia che vale. Potreste invece sentirvi un pò di più e recuperare una storia che vale. Potreste invece sentirvi un pà demotivati nel lavoro, perché non potrete fare tutto quello che volete. Ci sono continue complicazioni che vi impediscono di realizzare i vostri desideri e quindi siete costretti in qualche modo a rimandare e fare buon viso a cattivo gioco. Ma anche se è difficile, non lasciate la sfida. Il tuo spirito ti spinge ad andare avanti, senza lasciarti condizionare troppo dalle avversità.

Vergine: l’oroscopo estate 2020 indica che ci sono tanti impegni a cui pensare, nonostante la stagione estiva spesso sia sinonimo di vacanza e relax. Ma voi non riuscite a rilassarvi, perché dovete pensare a come ripartire al meglio, a come cercare di organizzare al meglio gli impegni del prossimo autunno. E come recuperare anche le eventuali perdite che vi hanno destabilizzato. Ma questa è una estate bella per i sentimenti. Non lasciate che le vostre preoccupazioni possano impedirvi di lasciare anche spazio alla voglia di amare, ed alla leggerezza, che nei mesi estivi di certo non mancherà.

Sagittario: non è facile recuperare, anche se per alcuni potrebbe essere fondamentale perchè i contraccolpi degli ultimi mesi non sono stati semplici. Ci sono molte difficoltà, ma il vostro ottimismo vi consente di non demordere. L’estate 2020 porterà qualcosa di bello e di nuovo nella vostra vita, soprattutto a livello lavorativo. Luglio è un mese ancora complicato, invece per i sentimenti possono esserci novità interessanti. Potrebbe esserci lontananza tra voi ed il partner. Ma questo non deve destabilizzarvi perché agosto porta serenità e sarà possibile ritrovare intesa nella coppia, e anche magari fare nuovi incontri per i cuori solitari.

Bilancia: luglio non è un mese semplice per il lavoro. C’è stanchezza, alcuni hanno dovuto fare i conti anche con una chiusura o con un cambio di società, e chi lavora in proprio deve affrontare dei cambiamenti. Insomma, la prima parte dell’estate 2020 sembra abbastanza stressante. Ma per fortuna l’amore può salvare, può aiutarti a recuperare in questo clima di grande tensione. Il partner può quindi aiutare a dimenticare alcune preoccupazioni e aiutarti a ritrovare anche maggiore tranquillità.

Scorpione: non dimenticate mai i torti subiti, ma questa condizione alla lunga rischia di essere pesante. Preferite quindi mettere da parte tutte le perplessità che caratterizzano il vostro futuro e concentrarvi sul presente, e sui riferimenti che avete e sui quali potrete ripartire. L’estate è caratterizzata da uno splendido Mercurio. Potrebbe esserci un novo lavoro, o lo stesso lavoro però trasformato in seguito ad un trasferimento o a qualcosa di nuovo. Non sottovalutate troppo il fisico, che rischiate di mettere in secondo piano.

Gemelli: avere Venere e Saturno in ottimo aspetto rappresenterà un elemento di forza per tutto il mese di luglio. Le vostre idee sono positive, e vi consentiranno di poter pensare a modi alternativi per migliorare la vostra esistenza. La vita va’ avanti, nonostante le difficoltà degli ultimi mesi. E nonostante il 2019 sia stato un anno molto pesante. Adesso è tempo di recuperare, ed anche per i sentimenti potrete ritrovare maggiore serenità.

Cancro: l’oroscopo estate 2020 indica che luglio è un mese importante, ma lo sarà soprattutto il mese di agosto con l’ingresso di Venere nel segno a partire dal giorno 7. Sarà un’estate molto passionale ed interessante per chi è alla ricerca anche di semplici flirt, e potrà provare emozioni intense. In famiglia ci sarà una buona intesa con le persone che contano per voi.

