Oroscopo Internazionale della settimana, dal 10 febbraio al 16 febbraio, le previsioni di tutti i segni

Venere è nel segno e le questioni amorose posso essere recuperate, basta credere nelle proprie possibilità. Situazione un po’ complicata solo il 12, serve impegno per superare qualsiasi reticenza. Incontri positivi con Leone e Sagittario. Sul lavoro è periodo di cambiamenti in vista per marzo ed è bene già iniziare a fare le scelte giuste. Per quanto riguarda la fortuna è il momento di cogliere al volo qualche buona occasione.

Settimana difficile per quanto riguarda l’amore: si sente l’esigenza di avere risposte dalle persone che si amano e di dare ultimatum se la situazione non è quella sperata. Situazione economica preoccupante, anche se arriveranno comunque buone risposte a breve. Giornate migliori a inizio settimana e sarà bene non rimandare nulla al weekend.

Oroscopo Internazionale Cancro

Attenzione alle tensioni nella sfera coniugale, mentre le relazioni nate da poco sono messe lievemente in crisi intorno a mercoledì. I legami che hanno conosciuto momenti difficili in passato potrebbero arrivare ora a una conclusione. Giove e Saturno in opposizione, ma sul lavoro sarà comunque possibile fare un grande passo o una scelta importante per il futuro. Fine settimana con intuizioni interessanti e valide ma attenzione alle polemiche attorno a mercoledì.

Oroscopo Internazionale Gemelli

Emozioni favorevoli questa settimana. Il nuovo influsso dei pianeti aiuta a realizzare i desideri, anche se un incontro può lasciare una traccia importante. Conferme per le coppie in rodaggio. Se il 2019 ha portato problemi sul lavoro, ora è il momento di ripartire alla grande, con cose importanti che possono nascere grazie a contatti con altre città.

Oroscopo Internazionale Leone

Venere favorevole rende i nati del segno inclini a mostrare di più i propri sentimenti, che però potrebbero non essere sempre ricambiati, con tensioni tra sabato e domenica. Per chi esce da un gennaio difficile, non si escludono incontri importanti e grande serenità. Sul lavoro le stelle sono favorevoli. Un incontro speciale di lavoro entro sabato e una buona occasione può arrivare entro la fine del mese. Più che sulla fortuna, sarebbe meglio contare ora sulla propria esperienza personale.

Oroscopo Internazionale Vergine

Settimana giusta per parlare d’amore e fare nuovi incontri, arrendendosi ai sentimenti e lasciando andare situazioni pregresse che non portano a nulla. Sul lavoro ci sono fermento e novità però le spese sono tante. Occasioni in arrivo. Per quanto riguarda la fortuna, questa settimana potrebbero esserci buone circostanze.

Oroscopo Internazionale Bilancia

Venere non più in opposizione aiuta a risolvere qualche problema di incomprensione amorosa. Per chi è ancora single, le stelle consigliano di favorire i nuovi incontri e di prendere tempo prima di fare una scelta definitiva. Qualche pensiero di troppo per lavoro e soldi, non è un periodo facile per gestire uscite ed entrate ma non mancherà il successo alla fine. Settimana demotivata nel campo della fortuna, con un po’ di affaticamento generale.

Oroscopo Internazionale Scorpione

I nati del segno sono decisamente più critici in questa settimana rispetto a quelli che li circondano: magari è il momento per accorgersi che il sentimento è diminuito. Giovedì la giornata migliore per avvicinare una persona e tentare la conquista (e per superare quindi la timidezza). Attenzione sul lavoro, le stelle raccomandano prudenza per la firma di contratti o accordi, ma non mancheranno buone intuizioni. Non agitare le acque inutilmente: il consiglio per la fortuna è di lasciarsi scivolare le cose addosso questa settimana.

Oroscopo Internazionale Sagittario

È necessario vivere con maggiore serenità certe emozioni, anche le più importanti. Gli inizi di febbraio sono stati difficili per i sentimenti, ma le cose ora vanno meglio. In questi giorni qualcuno verrà a scusarsi. Possono decollare nuovi progetti di lavoro ma mancano i fondi, perché sono entrati meno di soldi di quanto ci si aspettava, ma c’è grande fermento e possono nascere nuove occasioni. Prossime giornate sotto una buona stella, soprattutto domenica.

Oroscopo Internazionale Capricorno

È bene evitare le provocazioni e attenzione alle tensioni esagerate che possono nascere intorno a metà settimana, portando qualche conflitto. Polemiche con Ariete, Gemelli e Pesci. Sul lavoro è il momento per mettere a punto nuovi progetti ma si consiglia di mantenere la prudenza. Per quanto riguarda la fortuna, meglio agire con prudenza in tutti i campi.

Oroscopo Internazionale Acquario

Domenica è il giorno giusto per farsi avanti con la persona interessata: in questo periodo c’è bisogno di stabilire contatti e fare evolvere il desiderio d’amore, andando anche oltre l’amicizia. Attenzione a Toro e Scorpione. Settimana ottima per la creatività. Interessante pressione nel settore delle trattative e dell’economia in genere, ma attenzione alle finanze. Venerdì giornata sottotono, ma per il resto tutto bene.

Oroscopo Internazionale Pesci

Grande desiderio venerdì. Questa parte del mese aiuta le coppie che si vogliono bene e quelle che sono nate da poco. I single potrebbero fare incontri speciali. Da mercoledì porte aperte ai sentimenti. Sul lavoro attenzione all’ansia, che potrebbe portare a commettere qualche errore. Lunedì giornata sottotono, anche se le stelle sono buone: meglio fare attenzione e non agire con sentimento poco costruttivo. Da venerdì a domenica è il momento per buoni successi personali e buone intuizioni.