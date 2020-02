Oroscopo Internazionale della settimana per tutti i segni, dal 17 febbraio al 23 febbraio

Oroscopo Internazionale Acquario

Secondo l’oroscopo della settimana prossima, c’è una buona condizione astrologica. Ci sarà una buona intesa nelle tue razioni sentimentali. Sarai propenso a mostrarti più disponibile con chi ami. Approfitta di questo stato per superare vecchie tensioni e perplessità. Il tuo umore sarà leggero, favorevole anche agli incontri ed a eventuali compromessi. Nell’ambito professionale, ti si apriranno diverse possibilità. Sarai in grado di fare la scelta giusta in un modo che richiede tatto, abilità e buoni contatti. Le tue attività diventeranno più intense e dovrai dimostrare competenza. Un lavoro ben fatto ti porterà grandi soddisfazioni.

Oroscopo Internazionale Pesci

Per l’oroscopo della settimana, non dovrai temere particolari cambiamenti nella tua vita sentimentale. Benessere e serenità saranno possibili anche grazie all’influenza di Venere. Il tuo spirito critico sarà neutralizzato e cercherai di enfatizzare le qualità del tuo partner. Ed in alcuni casi anche di biasimarlo per i suoi difetti. I single del segno, condurranno una vita sociale molto attiva. Grazie al sostegno di Mercurio, avrete l’opportunità di incontrare persone interessanti. Nel lavoro, i tuoi sforzi ti daranno buoni risultati e ti faranno avere successo nelle tue attività. Dai forma concreta alle tue idee e ai tuoi progetti. Prenditi il tempo per pensare al modo migliore per stabilire contatti utili per la tua carriera.

Oroscopo Internazionale Vergine

L’oroscopo settimanale segnala l’aspetto particolare di Saturno. Questa condizione riguarda soprattutto la vita di coppia. Farai di tutto per avvicinarti al partner, che si prenderà cura di te. Un’atmosfera ambigua, invece, questa settimana potrebbe creare qualche incertezza a chi è single. Non saprai più dove tracciare il confine tra amore e amicizia. La fortuna nel lavoro non ti mancherà. Ma esiterai di fronte a delle opportunità che ti verranno offerte, chiedendoti se questo è davvero ciò che desideri profondamente. Più introverso del solito, non essere però troppo scettico nei confronti delle novità. Continua ad andare avanti con determinazione ed entusiasmo.

Oroscopo Internazionale Ariete

Per l’oroscopo settimanale, c’è un recupero per i sentimenti. Il partner avrà molte attenzioni e sarà premuroso. Quindi attenzione a non rovinare questa armonia con commenti critici o troppo diretti. Se vuoi mantenere la serenità nella tua vita di coppia, devi cercare di mantenere un atteggiamento più riflessivo e moderato. Anche per i single, è un periodo splendido in termini di amore. Lasciati sedurre e non esitare a giocare col tuo fascino, che è particolarmente efficace in questi giorni. Venere nel segno ti permetterà di affermare la tua personalità. Puoi prendere utili decisioni per lo sviluppo della tua carriera. Non esitate a portare avanti decisioni che agevolerebbero il sostegno degli altri.

Oroscopo Internazionale Sagittario

L’oroscopo settimanale indica che la vita di coppia sarà favorita. E’ il momento di approfittane per migliorare la tua relazione sentimentale. I nati del segno sono più saggi, più equilibrati, anche meno ansiosi, ed accoglieranno la vita così com’è. Ti adatterai pacificamente ad ogni singola situazione. Meno desideroso di incontri, meno ansioso, sarai tanto più affascinante. Ed è quando meno te lo aspetti che l’amore prenderà il sopravvento. Questa settimana sarà favorevole nel lavoro. Realizzerai il tuo successo grazie ad alcune mosse audaci. Dovrai usare molta diplomazia se lavori in gruppo. Evita di alzare la voce, mostrandoti anche disponibile alle osservazioni degli altri.

Oroscopo Internazionale Leone

Secondo l’oroscopo settimanale, affronterai il periodo con buone risoluzioni. Ristabilirai l’ordine nelle relazioni sentimentali, allontanerai le tensioni determinate dal dubbio e dalla noia e dissiperai gli ultimi equivoci una volta per tutte. Qualunque cosa accada, persevera nel tuo impegno di volere ristabilire maggiore armonia nella tua vita sentimentale. Potresti incontrare una persona speciale durante una riunione di famiglia o una festa, questa settimana. Non essere timido o cinico, e l’amore ti ricompenserà oltre ogni aspettativa. Se hai iniziative professionali da prendere, fai ciò che è necessario in questo momento, perché il pianeta Urano sarà in una buona posizione nel tuo cielo. Questo aspetto astrale intensificherà il tuo senso di organizzazione e ti aiuterà a importi meglio.

Oroscopo Internazionale Toro

Non vuoi che la tua vita sentimentale risenta di tensioni. Quindi non nascondere nulla al tuo partner. O se pensi che sia necessario, cerca di essere molto prudente. Non a tutti, infatti, piacciono i misteri e gli enigmi. E sarebbe un peccato se dovessi rovinare la possibilità di poter contare su una relazione stabile. Chi è single, per l’oroscopo settimanale potrebbe lasciarsi attrarre dai vantaggi materiali che una persona può offrire. Invece di guardare oltre per vedere se è possibile che nasca un sentimento sincero tra voi due. La tua vita professionale prosegue abbastanza bene. Sei molto concentrato sui prossimi mesi. Svilupperai grandi progetti e prenderai decisioni importanti che potrebbero cambiare il tuo futuro. Alcuni ostacoli ti sembreranno insormontabili. Ma sarai così determinato a superare queste difficoltà che non mancherai di dimostrare la tua forza.

Oroscopo Internazionale Gemelli

Per l’oroscopo settimanale c’è un buon recupero a livello sentimentale. Anche perché Venere inizierà a proteggerti. Periodo propizio per le coppie. Se stai uscendo da un periodo di discussioni o incomprensioni, cogli l’occasione per riprendere un vero dialogo con il partner. Mentre i cuori solitari, dovrebbero aspettarsi un nuovo amore. È possibile che una dichiarazione possa sorprenderti. Nel lavoro, le stelle ti incoraggeranno a mostrare perseveranza e coraggio nel perseguimento dei tuoi obiettivi professionali. Non sottovalutare l’importanza del lavoro e delle iniziative che avvierai nei prossimi mesi. Il loro successo dipenderà dalla tua determinazione.

Oroscopo Internazionale Scorpione

Nella tua vita sentimentale raccoglierai esattamente ciò che hai seminato. Ci saranno momenti di tenerezza e intesa nella coppia, se ti sei impegnato per migliorare la comunicazione. Oppure potrebbero esserci tensioni se, al contrario, recentemente hai preferito chiuderti in te stesso. Se ti trovi in ​​una situazione di crisi, potresti presto trovarti nella condizione di decidere con fredda determinazione. In ogni caso, non sei disposto ad accontentarti. Nel lavoro, ti concentrerai su un obiettivo specifico. Non prendere tanti impegni troppo complicati da gestire, se non vuoi affrontare molti inconvenienti.

Oroscopo Internazionale Capricorno

Per l’oroscopo settimanale sarai diviso tra il senso del dovere e il desiderio di fare come ti pare. Dovrai fare uno sforzo reale per non cedere alla tentazione. Ci sarà qualcuno che ti farà dimenticare tutti i tuoi buoni propositi. Nel lavoro, dopo un periodo confuso, adesso è il momento di mettere ordine nella tua attività. O di risolvere un problema professionale che ti riguarda. Quindi, tutto si sposterà nella giusta direzione. E dipenderà da te tranne vantaggio prendendo delle precauzioni, cercando contatti utili o cercando supporto.

Oroscopo Internazionale Cancro

Troverai utile consolidare la tua relazione su basi più costruttive. Ci saranno molti sforzi da fare. Ma il tuo impegno pagherà a lungo termine grazie al supporto del pianeta Venere. Questa settimana difficilmente porterà delle novità a chi è in ceca dell’amore. Avere aspettative alte, potrebbe precluderti una nuova conoscenza. Nel lavoro ci sono buone prospettive professionali grazie al bellissimo aspetto di Mercurio. Prenderai decisioni utili che ti porteranno a fare un grande passo avanti quest’anno nella tua carriera.

Oroscopo Internazionale Bilancia

Secondo l’oroscopo della settimana, c’è tensione in amore. Le coppie di lunga data, potrebbero risentire dell’usura del tempo. Dovrai affidarti all’immaginazione per staccare dalla routine quotidiana e ritrovare l’entusiasmo degli inizi della tua storia. Potresti essere un po’ troppo disilluso per notare le opportunità che si presenteranno questa settimana in amore. Sii consapevole, tuttavia, che se sei in cerca di una storia. Un nuovo amore può portare un’aria di freschezza nella tua vita. Lo sviluppo della tua attività procederà rapidamente. Sarai pieno di idee costruttive e saprai come rendere i tuoi contatti utili per lo sviluppo della tua carriera. Ci saranno molte opportunità. Preparati a sfruttarle.

