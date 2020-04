Oroscopo Internazionale di oggi 17 aprile, le previsioni del giorno per tutti i segni zodiacali

Oroscopo Internazionale Ariete

Questo per voi è un periodo di forza e successi, soprattutto se avete modo di esporvi e guadagnare consensi. Progetti importanti in vista. Molte giornate sono sicuramente faticose, ma produttive!

Oroscopo Internazionale Toro

Adesso dovete avere pazienza e rimandare a domenica discussioni e situazioni ambigue. Anche se questa chiusura è difficile, voi trovate sempre il modo di fare qualcosa perché avete mille interessi.

Oroscopo Internazionale Gemelli

Siete in cerca dell’amore e questo fine settimana in arrivo vi aiuterà sotto questo punto di vista. Recupero in corso per chi ha vissuto crisi personali o di lavoro lo scorso anno.

Oroscopo Internazionale Cancro

Vi state riprendendo dalle tensioni degli inizi della settimana. Alcuni conti vanno rivisti e sembra che ultimamente vi ritroviate spesso a discutere e a sentirvi agitati e nervosi. Domenica andrà meglio.

Oroscopo Internazionale Leone

Vi sentite sotto pressione e la giornata di domani non sarà molto favorevole. Il consiglio dell’oroscopo è per questo di mantenere la calma ed evitare scontri. Calo fisico.

Oroscopo Internazionale Vergine

Anche se il periodo è difficile, avete comunque la possibilità di continuare per la vostra strada senza problemi. Siete il segno che in questo momento può ottenere, valutare e opzionare soluzioni importanti.

Oroscopo Internazionale Bilancia

Il fine settimana in arrivo vi permetterà di riprendervi dopo alcuni giorni di confusione. Piccole emozioni da gestire con attenzione. La sfera lavorativa vi rende nervosi ed arrabbiati.

Oroscopo Internazionale Scorpione

Il consiglio per la giornata di domani è di adottare cautela, perché già qualcuno potrebbe aver messo a dura prova la vostra pazienza. Confusione e tensione da gestire al meglio. Domenica andrà meglio.

Oroscopo Internazionale Sagittario

Sentite il perenne bisogno di essere liberi ed in questi giorni volate molto con la fantasia. In amore sarà meglio essere cauti, soprattutto se vivete più storie contemporaneamente o se ci sono perplessità e scontri.

Oroscopo Internazionale Capricorno

Le questioni legate alla casa vi rendono un po’ tesi e forse vi siete ritrovati alle prese con alcuni guasti. La sfera economica vi sta dando qualche grattacapo, ma presto potrete risolvere alcune situazioni rimaste in sospeso.

Oroscopo Internazionale Acquario

Voi prediligete sempre l’amicizia e la complicità, per cui potreste risultare un po’ freddi in amore a volte. Siete sempre alla ricerca di un partner che condivida i vostri progetti di vita e i vostri ideali.

Oroscopo Internazionale Pesci

Queste sono giornate che vi vedono molto tesi e confusi a livello sentimentale. I prossimi tre mesi saranno di attenta valutazione per quel che riguarda le relazioni. È importante che abbiate ciò che desiderate davvero.

