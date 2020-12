Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 14 dicembre al 20 dicembre

Acquario il tuo lato ribelle sarà accentuato dalla situazione economica. Non sopporterai che ti vengano dati ordini o imposizioni, e non sarà facile mantenere la calma. Ti piacerà mantenere una certa ambiguità nelle tue relazioni con gli altri. Un’amicizia potrebbe diventare sempre più intensa. Lascia che accada.

Sagittario oroscopo della settimana positivo, se negli ultimi anni hai avuto problemi finanziari, nelle prossime settimane sarai in grado di cambiare le cose. Sarai determinato e non risparmierai sforzi per arrivarci. Il pianeta dell’amore arriva nel tuo segno e aumenta il tuo fascino. In una relazione, tutto dovrebbe andare meglio. Single, è possibile un incontro, grazie a un sito web?

Capricorno Saturno ti accompagna dal 2017 e alcuni hanno avuto difficoltà, persino prove e sfide. Potrai voltare pagina e iniziare un nuovo ciclo. Un vero sollievo! La vita emotiva è stata contrastata, spingendoti ad essere più nel sogno e nella fantasia. Cerca di metterti più in gioco, per l’oroscopo della settimana succederanno cose più interessanti nella realtà.

Cancro questa è una settimana impegnativa per molti di voi! Il modo migliore per evitare di essere sopraffatti è essere organizzati e affrontare prima le emergenze. I tuoi cari potrebbero non essere al centro delle tue preoccupazioni. Diciamo che la tua testa sarà altrove e sarai un pò troppo stressato per poter assecondare le richieste degli altri o del tuo partner.

Ariete buone notizie! Saturno, che ti ha causato così tante preoccupazioni negli ultimi tre anni, sta finalmente lasciando il Capricorno per entrare nell’amico Acquario il giorno 17. Un progetto potrebbe svilupparsi e dare i suoi frutti. Un’altra buona notizia è che il 15 Venere in Sagittario formerà un bellissimo aspetto per le relazioni di cuore.

Leone sarai molto forte, secondo l’oroscopo settimanale. Avrai un’energia sconfinata, cogli l’occasione per andare avanti e prendere quante più iniziative possibili. Se senti che il tuo partner si sta allontanando da te, che è più distante del solito, è il momento di uscire e di riprendere attivamente la situazione in mano.

Vergine hai un conflitto con un membro della famiglia? È ora di mettere le cose in chiaro e dire apertamente cosa ne pensi. Ti sentirai molto meglio. Un po’ di nostalgia potrebbe arrivare con l’arrivo di Venere in Sagittario il giorno 15 dicembre. Ripenserai al tuo passato e tenderai ad abbellirlo senza nemmeno accorgertene.

Bilancia l’oroscopo della settimana segnala cambiamenti positivi sono in vista con l’arrivo di Saturno in Acquario, segno con cui vai d’accordo. Ora ci saranno meno ostacoli sulla tua strada. Venere arriva in Sagittario il 15 e fa ben sperare per la tua vita sentimentale. Avrai voglia di accontentare, flirtare e non esiterai ad ammaliare tutti.

Pesci le tensioni sono possibili con un genitore o un superiore. Qualunque sia la ragione del tuo disaccordo, è nel tuo interesse cercare di farti valere. I tuoi cari dipenderanno molto da te, forse un po’ troppo. Non puoi risolvere i problemi di tutti! Hai bisogno della tua energia per te stesso.

Toro per l’oroscopo della settimana sono possibili rallentamenti nella tua attività professionale. A meno che non ti venga data troppa responsabilità. Cerca di non esercitare troppa pressione su te stesso. Venere, il tuo pianeta governatore, arriva in Sagittario il 15 e occuperà una delle aree più appassionate e tormentate del tuo tema. Alcuni di voi faranno troppe domande!

Gemelli il clima sarà teso, secondo l’oroscopo della settimana prossima. Dovrai confortare una persona cara che non sta bene. O sei tu quello che avrà bisogno dell’aiuto di uno specialista per sentirti meglio. Sarai ancora più socievole del solito e, se hai voglia di incontrare persone, avrai grandi opportunità per farti notare. In coppia, l’intesa dovrebbe essere buona.

Scorpione l’evento è il ritorno di Saturno in Acquario, dove era già stato tra marzo e maggio. Rischia quindi di tonare alla ribalta un problema risalente a questo periodo. Tenderai a essere un po’ troppo possessivo con le persone che ami, che siano il tuo coniuge, i tuoi figli o anche i tuoi amici. Prova a dare loro un po’ più di spazio.

