Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 21 settembre 2020: classifica segni

Bilancia: quest’anno, il Sole arriva nel tuo segno il giorno e non forma alcun aspetto importante. Ma i prossimi mesi saranno ottimi, soprattutto se siete in attesa di conferme.Sarà una settimana interessante dal punto di vista sentimentale. I tuoi amici potrebbero presentarti qualcuno che ti piacerà subito e ti farà venire voglia di lasciarti andare.

Vergine: l’oroscopo della settimana prossima segnala che il Sole lascerà il tuo segno zodiacale ma accenderà i riflettori sui tuoi bisogni più elementari. Prenditi cura di te, senza farti troppo carico di lavoro e impegni che rischiano di soffocarti. Dovrai diffidare della tua immaginazione nei prossimi giorni, soprattutto in amore potresti fraintendere le attenzioni degli altri. È possibile che tu abbia la tendenza ad avere aspettative eccessive.

Leone: secondo l’oroscopo settimanale le discussioni non mancheranno, ma potrebbero anche rivelarsi molto costruttive. Questo è l’inizio di un buon momento per discutere, negoziare e imporre il tuo punto di vista. Carisma e fascino non mancheranno. Venere continua il suo transito nel tuo segno e ora è il momento di approfittare di queste condizioni vantaggiose. Non ci sono ostacoli alla tua felicità, quindi goditi i piccoli momenti di serenità senza sottovalutare le cose che realmente contano.

Capricorno: non risparmierai sforzi per raggiungere i tuoi obiettivi e, dovresti arrivarci abbastanza facilmente. Tanto più che la tua determinazione sarà molto forte. Anche se non fa tanto parte del tuo atteggiamento, tenderai ad essere abbastanza geloso con le persone che ami. E potresti trovare difficile nascondere come ti senti!

Ariete: per l’oroscopo della settimana con l’arrivo del Sole in Bilancia il giorno 22, tenderai a dare troppa importanza a ciò che la gente dice o pensa di te. Cerca di non farti influenzare troppo! Il pianeta dell’amore Venere continua ad essere in buon aspetto, continuando il suo transito nel segno amichevole del Leone e non formerà nessun aspetto particolare la settimana prossima. Lasciati andare ai tuoi sentimenti.

Toro: l’oroscopo settimanale indica che ti spettano giornate molto impegnative, e dovrai aumentare il ritmo per poter portare a termine tutto il tuo lavoro in tempo. Non sarai quindi in grado di rilassarti quando vorresti, e questo rischierà di stressarti. È possibile, con il transito di Venere in Leone, che tu possa vedere qualcuno del tuo passato, come un ex. Non lo dimostrerai, ma questo incontro potrebbe non lasciarti indifferente!

Gemelli: sei uno dei segni che apprezzeranno l’arrivo del Sole in Bilancia. Sarà una condizione astrologica di vantaggio e le persone intono a te ti faranno i complimenti. Ci sono buone condizioni anche nel campo dell’amore! Se sei single e vuoi incontrare l’anima gemella, esci il più possibile. Un colpo di fulmine è del tutto possibile.

Sagittario: l’oroscopo settimanale segnala che se hai un progetto che ti sta a cuore, ora è il momento di muoverti e trovare una soluzione. Potresti incontrare persone che ti daranno buoni consigli. Chi è single, avrà giornate fortunate da sistemare. Qualcuno potrebbe fare di tutto per sedurti e non rimarrai indifferente al suo interesse. In coppia, la complicità aumenta e il tuo legame con il partner migliorerà.

Acquario: la tua vita quotidiana dovrebbe essere molto piacevole, potrebbero persino farti una proposta allettante. Le dissonanze dell’ultima settimana sono finite. Allenta un pò di impegni e concediti momenti di relax con i tuoi cari o con i tuoi amici. Non c’è niente di simile per distogliere la mente dalle preoccupazioni!

Pesci: per l’oroscopo della settimana prossima sarai diffidente e niente potrà impedirti di dubitare dei tuoi collaboratori, dei tuoi clienti o dei tuoi parenti. Non essere però troppo sospettoso delle intenzioni degli altri. In amore non ci saranno significative novità. Venere continua il suo transito nel Leone, in un’area che rappresenta la routine quotidiana. Le tue relazioni mancheranno di dinamicità e potresti sentirti un pò annoiato.

Cancro: il Sole arriva il giorno 22 nella Bilancia, e potrebbe comportare un cambiamento significativo per i nati del segno. Riguarderà la tua famiglia, la tua casa e il tuo passato … Stai pianificando un trasloco? In ogni caso, un cambiamento altererà alcuni equilibri. C’è il rischio che ci siano forti tensioni con una persona cara. Anche se senti di essere in un vicolo cieco, questo non è un motivo per interrompere il dialogo e tagliare i ponti.

Scorpione: la situazione economica dice che è meglio, per il momento, evitare investimenti o scelte azzardate. Fai un passo indietro, fai il punto sui mesi passati e prepara con calma un piano d’azione. I tuoi cari tenderanno ad essere molto esigenti e ti chiederanno un pò troppo. Il problema è che se non metti limiti, poi non puoi dire più di no!

