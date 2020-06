Oroscopo Paolo Fox della settimana dall’8 giugno al 14 giugno, la classifica di tutti i segni zodiacali

Acquario: primi in classifica per l’oroscopo della settimana dall’ 8 al 14 Giugno 2020. Potrete contare su una splendida Venere in un’ottima posizione, pronta a regalare alla vostra storia d’amore una marcia in più. Martedì e mercoledì la Luna sarà in congiunzione nel vostro segno e potreste vivere delle emozioni davvero difficili da dimenticare. Buone notizie potrebbero arrivare anche nell’ ambito del lavoro. La congiunzione di Saturno promette presto delle belle rivoluzioni e un vero e proprio cambiamento radicale.

Pesci: la classifica dell’oroscopo settimanale da lunedì 8 Giugno 2020, prevede per voi che potrebbero arrivare delle buone notizie o delle belle soddisfazioni nella vostra carriera. Avrete nel vostro segno il pianeta Marte, che vi renderà molto combattivi. Inoltre, avrete anche il favore di Mercurio e di Giove: nessuno potrà fermarvi. Le giornate del weekend in particolare, saranno davvero fortunate. Attenzione sul fronte dei sentimenti. Se avete un dubbio che vi tormenta, non esitare a chiarirvi.

Scorpione: le stelle saranno dalla vostra parte nel corso di queste giornate. Lo saranno ancora di più a partire dal mese di luglio, quando anche Saturno tonerà a generare una configurazione planetaria favorevole. Intanto, grazie al Marte e Mercurio armonici, potrete fare un bel passo avanti verso la realizzazione dei vostri obiettivi. Potrebbe trattarsi di una nuova conoscenza, una nuova relazione oppure una situazione vantaggiosa di lavoro. Le giornate migliori della settimana saranno quelle di lunedì, giovedì e venerdì. Giornate no: martedì e mercoledì.

Toro: il cielo vi sorride in questo periodo. A partire dal mese di luglio, quando anche Saturno tonerà dalla vostra parte. Lo farà ancora di più. Intanto, potrete contare sull’ appoggio di Giove e Mercurio, pronti a portarvi tante belle occasioni e novità per quanto riguarda il settore lavorativo. Giovedì e venerdì in particolare, saranno due giornate fortunate. Attenzione invece a qualche piccolo inconveniente nelle giornate di martedì e mercoledì. Potreste avere delle discussioni inaspettate con la vostra metà o un vostro familiare.

Capricorno: l’oroscopo della settimana da lunedì 8 Giugno 2020, anticipa che il mese di giugno, con Mercurio in opposizione, creerà qualche piccolo rallentamento sul vostro percorso. Ma rasserenatevi, sarà destinato comunque alla riuscita. Giove nel segno vi garantisce comunque la vittoria finale, quindi non arrendetevi se in questo periodo qualcosa non va come avevate previsto. Questa settimana potrete contare su di una splendida luna fortunata ad inizio settimana. Gionata un po’ nervosa, invece, quella di domenica e il weekend in generale.

Cancro: approfittate di queste settimane di giugno per risolvere alcuni problemi legati al lavoro. A partire dal mese di luglio, Mercurio non sarà più nel segno e tonerà l’opposizione di Saturno. Potrebbe dunque non essere più così semplice trovare i giusti alleati e le giuste occasioni. Attenzione alla giornata di lunedì, in cui una luna opposta vi farà sentire stanchi e stressati. Meglio tra venerdì e sabato, quando recupererete in vista del weekend.

Ariete: nel corso di questa settimana potrebbe verificarsi qualche contrattempo in più per il vostro segno nell’ambito professionale. Trovare i giusti alleati o la giusta occasione potrebbe risultare più complicato per via della posizione sfavorevole di pianeti come Giove e Mercurio. Lunedì in particolare, rischierete di essere un po’ di cattivo umore. Sarà dovuto alla Luna in Capricorno. Grande recupero nel fine settimana. L’amore, soprattutto nella giornata di domenica, andrà a gonfie vele.

Gemelli: stabili per le previsioni della classifica dell’oroscopo della settimana prossima. I cambiamenti non sono mai facili. Voi siete però un segno che apprezza il rischio e l’avventura, quindi non avrete paura di buttarvi in una nuova fase della vostra vita. Potrebbe essere segnata da un’importante scelta in ambito sentimentale. Venere nel segno vi regalerà tanta forza e fiducia nell’ ambito delle relazioni. Marte sfavorevole purtroppo, vi farà sentire tutta la stanchezza e la fatica che accompagna ogni fase di transizione.

Leone: in questo periodo molti di voi stanno gestendo una situazione complicata, soprattutto per quanto riguarda l’ambiente lavorativo e il vostro rapporto con colleghi e superiori. A partire dal mese di luglio, sarà più semplice trovare le giuste soluzioni. Intanto, fate attenzione alle giornate di martedì e mercoledì, quando una Luna in opposizione potrebbe mettervi ancora più in crisi. Venere favorevole vi assicura amore e complicità nella vita privata.

Vergine: siete posizionati in basso nella classifica dell’oroscopo della settimana dall’ 8 al 14 Giugno 2020. L’opposizione di Marte continua a farvi sentire sempre più stanchi e privi di energia. Venere sfavorevole, aumenta le tensioni col partner, e sarà molto facile per voi perdere la pazienza e generare discussioni nocive alla tranquillità di coppia. Attenzione a non dire (o fare) qualcosa di cui poi potreste pentirvi. I nati sotto il vostro segno, sono sempre molto razionali e cauti. Quando però si arrabbiano, è difficilissimo placare la loro ira! Approfittate del fine settimana per dormire un pò di più.

Sagittario: continua per voi un periodo complicato dal punto di vista dei sentimenti. Ci sono grandi cambiamenti in vista. Ricordate che una fine, implica sempre un nuovo inizio. Certo, questo periodo vi sta lasciando un bel po’ di stanchezza psico-fisica. Marte sfavorevole e Venere in opposizione vi tolgono energia, ma presto andrà meglio. Puntate tutto sulle giornate di Luna favorevole di martedì, mercoledì e domenica.

Bilancia: ultimi secondo la classifica dell’oroscopo settimanale dall’ 8 al 14 giugno 2020. La posizione sfavorevole di Giove e Mercurio potrebbe creare qualche ostacolo in più dal punto di vista lavorativo. Se ci riuscite, conservate quello che già avete. Non è il cielo migliore per correre dei rischi. Tutt’ altra faccenda sul fronte dei sentimenti invece. Qui potrete contare sull’ appoggio di una splendida Venere. Sarà pronta a regalare alla vostra relazione tanta passione e anche un po’ di spirito di avventura. Domenica giornata no, con la Luna in opposizione.

