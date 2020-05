Oroscopo Paolo Fox della settimana, la classifica dei segni dal 18 maggio al 24 maggio

Ariete: primi in classifica per l’oroscopo della settimana da lunedì 18 maggio 2020. Preparatevi a vivere bei momenti, grazie ad una splendida Luna in congiunzione nelle giornate di lunedì e martedì. Godrete di tanta fortuna e belle emozioni. Venere favorevole rafforza il legame di coppia. Mercurio favorisce i contatti nell’ambito professionale e le relazioni sociali. Nel weekend un’altra bella Luna splenderà nel vostro cielo, e ci saranno buone opportunità anche per i sigle.

Gemelli: siete sicuramente tra i favoriti dalle stelle in questa metà del mese di Maggio. Secondo le previsioni dell’oroscopo della settimana prossima, avrete nel segno sia Venere che Mercurio. Preparatevi a incontri fortunati che vi faranno battere forte il cuore. Venerdì, sabato e domenica, quando anche la Luna sarà in congiunzione nel segno. Potreste ricevere una splendida sorpresa del cielo. Unica nota dissonante: Marte. Vi renderà un po’ più stanchi e meno vivaci del solito nel lavoro.

Acquario: Saturno sta mescolando le carte. Sta per iniziare un nuovo ciclo, un nuovo inizio, che vi porterà presto tante belle soddisfazioni. Venere favorevole regalerà amore e capacità seduttive. Sarà molto difficile resistervi! Il weekend in particolare si preannuncia davvero bollente. Tra mercoledì e giovedì invece, una Luna in posizione sfavorevole potrebbe portarvi un pò di malinconia. Non avrete però nulla da temere. Le stelle sono dalla vostra parte.

Capricorno: saranno giornate in cui sarete molto energici. Marte è pronto a regalarvi tutta la sua forza per proseguire verso la realizzazione dei vostri progetti. Siete i favoriti di Giove e,anche se Saturno è momentaneamente uscito dal vostro cielo, i risultati sul lavoro non tarderanno ad arrivare.Raccoglierete i frutti di quello che avete seminato. Mercoledì e giovedì in particolare saranno due giornate davvero fortunate, con una bella Luna pronta ad agire in vostro aiuto.

Toro: con Saturno dissonante vi sentirete parecchio stressati, soprattutto nel lavoro. L’oroscopo della settimana prossima vi invita a non preoccuparvi. Presto quel pianeta così severo tonerà a sorridere rispetto alla scorsa settimana. Marte però sarà favorevole, e vi regalerà tanta energia e combattività. Mercoledì e giovedì saranno due giornate molto fortunate, con una bella Luna nel segno. Il fine settimana lo trascorrerete all’insegna del relax.

Pesci: sia Venere che Mercurio in una posizione sfavorevole per il vostro segno, vi metteranno parecchio sotto pressione. Farete molta fatica nell’ambito del lavoro che in quello dei sentimenti per la classifica dell’oroscopo della settimana. Con Marte in congiunzione però, non avrete problemi. Il pianeta infatti, vi garantirà tutta la forza e l’energia che vi servono per vincere ogni battaglia. Mercoledì e giovedì saranno decisamente le giornate migliori.

Cancro: questo per voi rappresenta un periodo di recupero. I primi mesi dell’anno sono stati davvero stressanti per voi. Finalmente liberi dall’opposizione di Saturno, tonerete a respirare e a ritrovare un pò di serenità. Marte vi garantisce tanta energia e la Luna vi promette emozioni e incontri fortunati a metà settimana. Tra lunedì e martedì invece, potrebbe nascere qualche tensione col partner. Attenzione a non esagerare troppo con le parole.

Scorpione: finalmente liberi dall’opposizione di Mercurio, ritroverete un pò di serenità. Con Saturno sfavorevole, per la classifica dell’oroscopo settimanale continuerete ad avere qualche difficoltà. Avrete però la possibilità di riflettere con calma sulla direzione che desiderate intraprendere nel lavoro e nella vita di coppia. Marte è dalla vostra parte e vi darà la forza per prendere decisioni importanti. Attenzione alla Luna opposta tra mercoledì e giovedì.

Vergine: questa settimana rischia di essere un po’ pesante per il vostro segno. L’opposizione di Marte vi renderà fiacchi e creerà qualche malessere psicofisico. La posizione sfavorevole di Venere e Mercurio vi darà problemi sia in ambito lavorativo e familiare. Meglio puntare tutto sulle giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà in una bella posizione. Il fine settimana si preannuncia piuttosto teso: attenzione a non essere troppo nervosi.

Leone: in basso nella classifica dell’oroscopo della settimana dal 18 Maggio. Saranno giorni altalenanti, nei quali vi sembrerà di stare sulle montagne russe. Nel weekend però, qualcosa potrebbe migliorare. Riacquisterete fiducia nelle vostre capacità e si riprenderanno anche i rapporti con il partner. Una ripresa si intravede, le stelle saranno dalla vostra parte per aiutarvi a ricominciare. Dipenderà da voi però, dalla vostra tenacia e da quanto volete che le cose si sistemino.

Sagittario: purtroppo anche questa settimana vi toccherà fare i conti con due pianeti in opposizione: Venere e Mercurio. Potrebbero nascere delle difficoltà di comunicazione sia sul lavoro che in famiglia o col partner. Attenzione in particolar modo al fine settimana. La Luna sarà opposta e la tensione saranno molto tangibili. Puntate tutto invece sulle giornate di lunedì e martedì. Saranno le più serene della settimana.

Bilancia: la settimana dal 18 Maggio 2020 comincerà in maniera pesante. Ci sarà una brutta Luna in opposizione. È previsto un pò di malumore che fortunatamente passerà già a partire dalla giornata di mercoledì. Venere e Mercurio in posizione favorevole non tarderanno a portarvi buone notizie. Trarrete dei benefici sia in ambito lavorativo che familiare secondo le previsioni dell’oroscopo della settimana. Il weekend inoltre, sarà davvero romantico. Vivrete delle emozioni molto intense.

