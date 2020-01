Oroscopo Paolo Fox della settimana, le previsioni della settimana dal 20 al 26 gennaio

Non ci sono elementi di disturbo, ma neppure stelle che presagiscono grandi passioni o soluzioni d’amore. Giovedì è una giornata da tenere sotto controllo se qualcuno vorrebbe concludere un accordo, un matrimonio o una convivenza, ma non è il caso di affrettarsi se non si è convinti. Seconda metà della settimana più valida rispetto alla prima per il lavoro; evitare rischi giovedì: il consiglio è riposare di più.

Conflitti con chi non regala sicurezze e fase incerta nel fine settimana, quando bisogna essere prudenti. Questo è il momento giusto se si vuole stringere una relazione sentimentale. Sul lavoro stanno per decollare progetti.

Venere in aspetto complicato, ma buona è la giornata di sabato. Sia che si viva una storia già collaudata, sia che si viva un nuovo amore, il consiglio è la calma. Sul lavoro ci sono piccole indecisioni da superare. La fortuna recupera nelle giornate di venerdì e sabato.

Venere è favorevole, per cui si rafforzano le basi dell’intesa affettiva e gli amori recenti iniziano a consolidarsi. Se ci sono due storie in ballo bisogna decidersi e attenzione alle relazioni con persone già impegnate. Sul lavoro sono in arrivo vantaggi e contratti importanti. Buone stelle sabato e domenica.

Leone

Si avverte l’esigenza di mettere alla prova un legame, per cui il fine settimana può risultare spinoso. Bisogna dare importanza alla tenerezza senza dimenticare un po’ di razionalità. Sul lavoro il problema non è l’insuccesso, ma la fatica. Non si raccomandano azzardi in ambito finanziario.

Vergine

Venere è opposta: rapporti minati da incomprensioni non hanno margine di recupero e chi dice stop a una storia non sembra possa soffrire troppo. Nuovi amori per chi li cerca. Critiche sul lavoro da superare: giornate di stress lunedì e martedì. Fortuna giovedì.

Bilancia

Chiave di volta per i legami che non riuscivano ad andare avanti. Giornate sottotono mercoledì e giovedì. Favorite le scelte d’amore, ma attenzione ai rapporti con Ariete e Capricorno. Sul lavoro non bisogna tirarsi indietro, ma mettere in evidenza le proprie capacità. La Luna positiva aiuta soprattutto nel fine settimana.

Scorpione

Sabato e domenica qualche dubbio in amore per chi cerca rassicurazioni. Le stelle premiano gli incontri che si possono fare in questo periodo. Bene i rapporti lavorativi; meglio non discutere in famiglia con chi non vi ascolta da tempo. Giornate migliori dopo mercoledì: domenica una buona intuizione.

Sagittario

Le coppie in crisi possono risolverla. Prima di pensare a una convivenza, invece, meglio riflettere sulla situazione economica. Per le avventure, non è ancora il momento giusto per lasciarsi andare. Confusione e agitazione sul lavoro, meglio non prendere troppi impegni. Evitare spese superflue in questa settimana.

Capricorno

Venere positiva: bene giovedì con la Luna nel segno. Da preferire una situazione più vicina all’amicizia profonda che alla grande passione. Sul lavoro il meglio arriverà a giorni in questa settimana che apre alle soluzioni. Mercoledì e giovedì maggiori possibilità di fortuna.

Acquario

In amore si rimette in pista soprattutto chi ha chiuso un legame di recente. Chi vive una bella situazione da qualche mese deve confermarla, perché il cielo è entusiasta. Fatica nel fine settimana e calma sul lavoro: tutto va gestito con attenzione.

Pesci

Venere nel segno porta i giovani a confermare l’amore. Le coppie di vecchia data dovranno mettere in chiaro qualche questione e c’è la possibilità che si debba affrontare una scelta sentimentale. Sul lavoro ci sono novità in arrivo soprattutto per i liberi professionisti. Fortuna da sfruttare giovedì con intuizioni che sono favorite.