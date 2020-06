Oroscopo Paolo Fox della settimana, le previsioni settimanali di tutti i segni dal 15 giugno al 21 giugno

Gemelli: primi in classifica per l’oroscopo della settimana da lunedì 15 giugno 2020. Questo è un periodo che vi vede alle prese con mille idee e progetti da portare a termine. Non saranno solo le stelle ad aiutarvi però. E’ fondamentale che facciate l’impossibile per riuscirci. Solo in questo modo otterrete dei risultati importanti. Siate anche scaltri in modo da cogliere al volo eventuali occasioni vantaggiose. Nel weekend, la sfera sentimentale sarà ampiamente movimentata. I cuori solitari avranno delle belle occasioni, e chi vive in coppia, avrà modo di condividere dei momenti belli e appassionanti con il partner.

Scorpione: la classifica dell’oroscopo della settimana dal 15 giugno 2020 intravede una bellissima situazione sentimentale sia per i single che per chi è impegnato. Dopo un periodo abbastanza buio e critico, si intravede il sereno. Sarete anche motivati ad investire in altre opportunità e apportare un cambiamento significativo alla vostra carriera. Stesso discorso per chi è alle prese con lo studio e si troverà di fronte ad un test o un esame. Tutti gli sforzi che avete fatto nei mesi scorsi, saranno adeguatamente ricompensati.

Toro: anche se dei piccoli intoppi potrebbero rendervi poco sereni e rilassati, nel complesso avrete un discreto quadro astrale. Sarà una configurazione planetaria perfetta per chi ha voglia di innamorarsi. I cuori solitari, anche se preferiranno situazioni fugaci e poco durature, avranno comunque l’opportunità di incontrare persone interessanti. Per chi si è preoccupato nel mese scorso circa il proprio futuro lavorativo, non dovrà temere affatto. Sono in arrivo ottime prospettive all’orizzonte.

Bilancia: secondo le previsioni astrologiche avrete a che fare con un periodo decisivo per la vostra persona. E’ il momento di pensare a voi stessi, dopo un lungo periodo in cui vi siete trascurati. Dedicatevi alla famiglia, e alla comunicazione e all’ascolto condivisi. Per chi vive una situazione critica dal punto di vista economico, sono in arrivo dei soldi che vi aiuteranno in maniera consistente. Soprattutto nel weekend, curate la vostra forma fisica. Se non amate fare attività fisica potreste provare a fare delle passeggiate quotidiane.

Ariete: l’oroscopo della settimana dal 15 al 21 giugno 2020 vi vede con il supporto lunare che influirà sui vostri sentimenti e l’amore di coppia. Anche se ultimamente ci sono state delle discussioni si troppo con la vostra metà, non manca la cosa principale, che è proprio l’amore e l’affetto. Approfittate di questa settimana per svagarvi, trascorrere una serata spensierata con amici che magari non vedete da tempo. In ufficio, lavorate sul rapporto con colleghi è superiori. Non è semplice lavorare in un clima teso e pressante.

Leone: se siete in attesa di risposte, aspettatevi il meglio. Sono in arrivo buone novelle, e dovrete approfittare di questo momento per chiedere ciò che davvero meritate, soprattutto sul lavoro. Altra cosa importante da fare, sarà quella di ampliare io vostri orizzonti e la vostra mente. Leggete un libro o chiacchierate con persone nuove. In amore, molti potrebbero ritrovare la serenità persa per strada.

Cancro: è un momento nel quale penserete molto a voi e a come sistemare cosa non va nella vostra vita. Riguarderà un lavoro poco stabile o un amore che da tempo ormai, ha perso lo smalto di una volta. Nella settimana fino al 21 giugno avrete modo di sistemare parecchie cose, anche grazie all’arrivo della Luna nel segno. Questo vi provocherà non poca agitazione e confusione mentale. E’ una situazione dalla quale però, potreste trarre non pochi frutti. Approfittatene per coglierne i lati positivi e non quelli negativi.

Pesci: per la classifica dell’oroscopo della settimana prossima ci saranno dei grandi cambiamenti. Vi permetteranno di mescolare tutte le carte disponibili sul vostro tavolo. Per chi vive un rapporto di coppia, ci sarà una gran voglia di costruire e fare dei passi avanti. Le giornate migliori, anche quelle per programmare qualcosa di piacevole da fare, saranno quelle del weekend.

Vergine: saranno dei giorni movimentati soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Non fasciatevi la testa prima di romperla però. Potrebbe essere una fase passeggera che con un pò di tranquillità potrebbe subito cessare. Sarà una settimana positiva per chi ha voglia di perdere la testa e incontrare la persona che aspetta da tempo. Sono previsti colpi di fulmine nell’aria. Nel lavoro, non disperate se qualcuno vi ha messo gli occhi addosso. Cercate piuttosto di fare di tutto affinché possa ricredersi.

Sagittario: non state vivendo un periodo grandioso. Il motivo principale, è la vostra posizione lavorativa alquanto traballante. Starvene con le mani in mano non servirà a nulla. Adoperatevi per cercare qualcosa di migliore, qualcosa incline alle vostre capacità e alle vostre necessità. Sia in campo economico che finanziario, non stressatevi troppo. Ci sono delle cose da risolvere, ma con estrema calma e lucidità.

Acquario: siete posizionati in basso nella classifica dell’oroscopo della settimana dal 15 giugno 2020. All’interno del vostro ambiente lavorativo, vivrete momenti stressanti a causa del rapporto complesso che avete con alcuni colleghi. Sarà importante pensare solo al lavoro senza farvi coinvolgere da altro. In amore, la situazione migliorerà e ritroverete armonia e serenità verso il weekend.

Capricorno: ultimi secondo la classifica dell’oroscopo settimanale. Per i single, ci saranno ottime opportunità di incontri e riavvicinamenti. Attenzione in famiglia però, dove la tranquillità non sarà proprio all’ordine del giorno. Cercate di non mettervi il bastone tra le ruote però. Fidatevi del vostro istinto e delle vostre innumerevoli capacità. Nel lavoro e nello studio, non sarà tutto facilissimo per via di una congiunzione planetaria non proprio favorevole. Ma si recupera, e chiuderete l’anno in bellezza.

