Oroscopo Paolo Fox di domani 16 gennaio, le anticipazioni di tutti i segni zodiacali

Oroscopo Ariete

Le giornate di giovedì e venerdì saranno un po’ pesanti, potreste avere qualche discussione o conflitto con qualcuno. Paolo Fox consiglia cautela nelle relazioni interpersonali.

Oroscopo Toro

Giovedì e venerdì avete bisogno di vivere forti emozioni. Se avete qualche questione in sospeso da chiarire approfittate di queste giornate.

Oroscopo Gemelli

Questa giornata porta maggiore soddisfazioni rispetto alle precedenti. Per quanto riguarda l’amore qualcuno si troverà a dover affrontare un piccola crisi di coppia. Cercate di non alimentare polemiche.

Oroscopo Cancro

State vivendo un periodo di dubbi e incertezze per non avrete difficoltà nel dire ciò che pensate o nell’allontanare persone o situazioni che ritenete “dannose” per la vostra vita.

Oroscopo Leone

Fisicamente siete un po’ sotto tono, un po’ giù di corda. Per quanto riguarda il lavoro la giornata di giovedì sarà di recupero. Attenzione in amore perchè se provocate il partner potreste andare in contro a discussioni.

Oroscopo Vergine

La situazione amorosa in questo momento è quella forse più complicata da gestire tuttavia sabato e domenica avrete la possibilità di recuperare un po’ di terreno. Se vi state dedicando maggiormente al lavoro in questo momento potreste aver trascurato la sfera privata.

Oroscopo Bilancia

Al momento le vostre maggiori preoccupazioni sono relative alla casa e alla gestione delle finanze. Le giornate in arrivo, secondo l’oroscopo Paolo Fox, vi consentiranno di avere un buon rapporto con l’ambiente che vi circonda.

Oroscopo Scorpione

I primi tre giorni della settimana non sono stati facili per cui da oggi iniziate a recuperare energie in vista di un buon fine settimana. Paolo Fox consiglia di evitare complicazioni in amore.

Oroscopo Sagittario

La seconda parte della settimana è alimentata dalla fortuna e con Marte nel segno avrete anche la voglia di fare nuovi progetti in accordo con il vostro spirito avventuriero.

Oroscopo Capricorno

Siete persone che hanno bisogno di avere sempre un progetto tra le mani. Riattivate il vostro ottimismo e le vostre energie solo quando avete un gran progetto da realizzare.

Oroscopo Acquario

Le prossime 48 ore saranno caratterizzate da un po’ di calo fisico. La giornata di oggi potrebbe risvegliare un grande vigore sentimentale, una passione sopita, la voglia di vivere accanto ad una persona che vi interessa.

Oroscopo Pesci

Oggi vi sentirete particolarmente forti. Secondo l’oroscopo Paolo Fox, quelli che vivono una storia ancora ambigua, un rapporto a metà, dovranno fare una scelta entro la primavera.

