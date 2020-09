Oroscopo Paolo Fox di domani 17 settembre 2020, anticipazioni di tutti i segni zodiacali

Cancro 5 stelle: l’oroscopo di domani giovedì 17 settembre 2020 è fortunato, Saturno finirà a breve una opposizione che vi ha penalizzato parecchio. Tanto che molti tra luglio ed agosto hanno dovuto fare anche i conti con alcuni problemi di tipo fisico. C’è chi è stato male o chi ha vissuto male la realtà di tutti i giorni. Adesso però ritrovate una grande energia ed una grande voglia di amare.

Leone 5 stelle: l’oroscopo Paolo Fox segnala che con Venere favorevole, va’ molto bene non soltanto l’amore, ma anche il lavoro e tutto ciò che riguarda la gestione delle questioni di carattere pratico. Se avete un’attività al comando, potreste essere preoccupati del fatto che non tutti sono dalla vostra parte. Siate prudenti perché potrebbero anche esserci dei nemici che tramano alle vostre spalle.

Capricorno 5 stelle: siete avvantaggiati rispetto agli altri. Chi si è messo in gioco e si è proposto, probabilmente ha ottenuto già una conferma o maggiori opportunità da poter sfruttare a proprio vantaggio. Mentre chi non ha riscontrato nessun evento positivo, probabilmente è perché è stato troppo in disparte e chiuso in se stesso.

Acquario 5 stelle: l’oroscopo domani segnala che avrete una grande energia ed una Luna intrigante. Resta però il consiglio di essere prudenti e previdenti, perché possono esserci profonde trasformazioni da affrontare nel prossimo periodo. Saturno è uno dei pianeti grandi ed in questi mesi con il suo transito, comporterà cambiamenti significativi e sostanziali nella vita di tutti i segni zodiacali.

Toro 4 stelle: per l’oroscopo di Paolo Fox è un periodo di grande forza per i segni di Terra. Questo è il momento giusto per mettersi alla prova anche in ambiti diversi da quelli finora sperimentati. Se siete alla ricerca di un nuovo lavoro o aspettate una chiamata, non datevi per vinti perché fino a Novembre, tutto è possibile. Dopo Novembre le condizioni potrebbero complicarsi, ma adesso vale la pena fare il proprio gioco e mettercela tutta. In amore potreste essere un po’ sconnessi dalla realtà. Avete bisogno di trovare maggiore equilibrio.

Vergine 4 stelle: è un periodo abbastanza favorevole, nonostante questo sia un anno molto complicato e difficile. Ci sono molti nati del segno della Vergine che nonostante tutto, escono da vincitori ed emergono per le proprie capacità. I disagi li hanno arricchiti, perché hanno saputo trarre un vantaggio da una condizione apparentemente penalizzante. Avete una grande logica, una forte capacità razionale che domina la vostra emotività. E proprio quando gli altri si lasciano sopraffare dagli eventi, ecco che voi restate freddi e calmi e non vi scoraggiate. Cercate in amore di essere costruttivi, perché a breve Venere entrerà nel vostro segno.

Bilancia 4 stelle: l’oroscopo di domani è positivo, ed i prossimi mesi saranno di recupero, ed avrete modo di rifarvi di questa prima parte dell’anno decisamente più complicata e difficile. In questi ultimi giorni di settembre siete stati messi duramente alla prova. Tutto vi sembra così difficile, ma anche molto innovativo. E voi che siete un segno di Aria, potreste trarre forte beneficio dalla evoluzione degli eventi. Dopo un periodo di forte blocco, è arrivato il momento di abbandonarsi agli stimoli che vanno sfruttati a proprio vantaggio. Quando viviamo situazioni difficili, e le superiamo, poi imparino a vivere meglio.

Scorpione 4 stelle: l’inizio della settimana è stato difficile. La Luna dissonante inoltre questa settimana potrebbe avervi costretto a qualche contrasto. Ritrovare la serenità nel fine settimana sarà però più semplice. Anche se non vi sentite proprio entusiasti delle attuali condizioni, potreste sfruttare il periodo per vivere in maniera più efficace ed efficiente i vostri impegni.

Ariete 3 stelle: è un periodo altalenante, alcuni giorni vi sentite forti, altri invece sono giornate in cui potreste sentirvi bloccati. Ci sono giorni in cui avvertite così tanto blocchi ed ostacoli, che vi sentite frustrati, proprio come potrebbe accadere durante la giornata di domani. Siete governati da Marte, la guerra vi piace ma ci sono momenti in cui vi abbattete di più. Se alcune sfide non si possono disputare, perché non dipendono da voi, non è il caso adesso di abbattervi. Questo periodo è comunque favorevole, e le difficoltà non devono smorzare il vostro entusiasmo. Venere favorevole aiuta i sentimenti.

Sagittario 3 stelle: per l’oroscopo di Paolo Fox la Luna in quadratura indica che possono esserci delle difficoltà nell’ambito del lavoro. Alcuni potrebbero dipendere da altri, e per questo adesso si sentono risentiti. Il Sagittario non ama vincoli o comandi, non tollera obblighi e costrizioni, e spesso preferisce lavorare in maniera autonoma piuttosto che stare alle dipendenze di terzi. Alcuni hanno la sensazione che qualcuno non sia onesto nei propri confronti. Occhio alle spese, soprattutto adesso potrebbero pesarvi particolarmente.

Pesci 2 stelle: secondo l’oroscopo di Paolo Fox la Luna in opposizione segnala che potrebbe esserci qualche momento di nervosismo. La primavera non è stata certamente una stagione semplice. Infatti Venere storta in questa prima parte dell’anno potrebbe aver complicato un po’ la vostra condizione. Per alcuni i primi mesi dell’anno sono stati molto caotici. Ed anche in amore non è escluso che potreste avere avuto anche una crisi. Ma in amore siete molto generosi, e non è escluso che alcuni si siano anche sacrificati per il benessere della coppia. C’è chi potrebbe avere reagito male, mettendo il muso o chiudendosi in se stessi. Ma c’è anche chi sta cercando delle alternative, e pensando a come riemergere. Chi è teso e nervoso, non è escluso che si senta anche male a livello fisico.

Gemelli 2 stelle: c’è tanta voglia di fare, ma ci sono giornate come quella di domani in cui non riuscirete a portare avanti tutti i vostri piani. Ci vuole calma e sangue freddo per poter riuscire a realizzare tutto quello che avete in mente. La Luna dissonante sta ad indicare solo qualche piccolo contrasto che dovrete cercare di risolvere nel limite del vostro possibile. Infatti di fronte ad un problema o ad un momento di agitazione potreste pure arrabbiarvi. Ma poi il vostro ottimismo e la vostra capacità di sdrammatizzare, vi consentono di apprezzare le cose e ritrovare subito il sorriso.

