Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 gennaio, le previsioni di tutti i segni zodiacali del giorno

Acquario 5 stelle: il peggio è passato ed adesso si raccolgono delle soluzioni. E’ un periodo in cui si raccolgono delle soddisfazioni. Situazioni che sembravano parallele, toneranno protagoniste. Cercate sempre di fare più cose contemporaneamente, perchè volete sempre avere un’alternativa pronta. Ma in questo modo rischiate solamente di fare una grande confusione. Ed in questo siete molto abili, perchè fate troppo! Questo è l’anno della grande scelta, soprattutto in amore.

Pesci 5 stelle: l’oroscopo di oggi 8 gennaio 2020 segnala fortuna. Inoltre dal 13 arriva Venere nel segno, datevi spazio e date spazio anche alle relazioni più importanti. Date la possibilità anche agli altri di innamorarsi di voi. Spesso siete fin troppo presi da una persona conosciuta da poco che magari fa’ fatica all’inizio a lasciarsi andare in così poco tempo, come invece voi siete capaci di fare.

Toro 4 stelle: l’oroscopo 2020 porta grande fortuna. Solo tra la primavera e l’estate dovrete rinunciare a qualcosa di importante, a qualcosa che non vi interessa più. Avete conservato a lungo qualcosa come sentimenti, oggetti o situazioni di lavoro che adesso non sono più importanti. Se avete un progetto, darete tempo alla persona che è con voi di realizzarlo entro questa primavera. Dopodiché volterete pagina e non darete più ulteriori possibilità. Questo è l’anno in cui vi toglierete di dosso qualche seccatore.

Gemelli 4 stelle: l’oroscopo di oggi 8 gennaio 2020 è positivo, Venere in aspetto interessante vi farà iniziare bene l’anno. Dal 23 marzo avrete delle conferme di lavoro. Per il momento dovete ancora fare i conti con alcuni blocchi che risalgono allo scorso anno. Presto recupererete velocità nell’ambito del lavoro, ed avrete modo di rifarvi in seguito a qualche delusione. Date però spazio anche ai sentimenti. C’è chi ha rivalutato proprio la famiglia e le relazioni in amore. Delle volte tendete ad essere un po’ troppo pratici e dimenticate amore ed affetti.

Scorpione 4 stelle: è un momento di recupero. Dal giorno 13 arriva Venere che vi darà un nuovo slancio per quanto riguarda le relazioni interpersonali. Ciò che conta è emozionarsi, potrete recuperare anche forma fisica. La fine del 2019 è stata pesante, e quindi adesso avete bisogno di recuperare energia e forza.

Ariete 3 stelle: l’oroscopo di oggi 8 gennaio 2020 segnala che c’è un forte senso di precarietà. La primavera sarà una stagione importante, ma per il momento risentite di alcune tensioni. In generale c’è sempre qualcosa che non vi consente di sentirvi tranquilli. Sia in amore che nel lavoro, non avete grande stabilità. C’è da dire però che in realtà i nati Ariete non sono grandi amanti della routine e della stabilità. Da un lato siete contenti perché siete rassicurati, ma il pericolo ed il rischio vi affascinano e non riuscite a resistere. All’Ariete piacciono le cose intriganti e vincere sfide difficili. Attenzione ad alcuni dubbi.

Cancro 3 stelle: per l’oroscopo di oggi sarete un pò polemici, e questo succede quando siete poco amati. Siete governati dalla Luna, siete egocentrici, e se non vi sentite amati, reagite male. Tendete a borbottare, fate dispetti o ve la prendete con persone che pensate siano amati più di voi stessi. In questa prima parte del 2020 non commettete l’errore di entrare in competizioni inutili in amore. Non vi sentite messi da parte, altrimenti rischiate anche di commettere errori cercando amore ed attenzioni in relazioni sbagliate.

Leone 3 stelle: siete tra i protagonisti dello zodiaco. Vi piacciono le situazioni speciali, siete socievoli ed amate la compagnia, vi piace apparire ed avete bisogno di calore. In amore siate cauti. Paolo Fox nei suoi oroscopi ha ricordato che Venere sarà opposta fino al giorno 13 e quindi potreste commettere errori che vi espongono poi a giudizi negativi.

Bilancia 3 stelle: non rimandate troppo le cose importanti della vostra vita. Infatti dal 23 marzo e fino a giugno avete un bellissimo Saturno e questo sarà un momento importante in cui potrete prendere decisioni significative che condizioneranno la vostra vita. C’è una grande opportunità, c’è una grande forza in amore.

Vergine 2 stelle: l’oroscopo di oggi 8 gennaio 2020 segnala che siete stanchi, anche se questo è un anno fortunato e di grande successo, possono esserci giornate piuttosto faticose. E’ probabile che qualcuno risenta dello stress, ma questo non comporta grandi ostacoli per il futuro. Proprio a medio termine avere Giove e Saturno in ottimo aspetto ed Urano favorevole, una condizione astrologica che non può che portare buone opportunità. Per l’oroscopo di oggi 8 gennaio 2020 qualche perditempo potrebbe creare delle difficoltà. Vi sentite un po’ sottotono e proprio per questo motivo risentite di più di questa condizione di stanchezza e di stress.

Sagittario 2 stelle: siete un po’ stanchi, ma questa condizione si risolverà presto. Avete però una grande capacità di ripresa. Anche quando vorreste mollare la presa, trovate poi la forza di reagire. Attendete che si evolvano gli eventi a vostro vantaggio e quando questo non succede, iniziate a frequentare persone nuove ed a lavorare a nuovi progetti. Tuttavia adesso vi sentite un po’ sottotono ed avete bisogno di recuperare.

Capricorno 2 stelle: siete pensierosi in questo periodo. State organizzando qualcosa di molto importante. Volete realizzare qualcosa di importante per il vostro futuro, realizzare una vostra ambizione o una idea, ma non dovete commettere l’errore di isolarvi. Bisogna mantenere un buon contatto con la realtà, altrimenti rischiate di sbagliare. L’unico problema del Capricorno è la solitudine, o meglio la vostra tendenza ad avare solo un riferimento, che siete poi voi stessi. Non isolatevi troppo, tenete sempre un contatto con le persone, altrimenti rischiate di non avere riscontri o nessuno che vi apprezzi.

