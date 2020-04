Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 aprile, le previsioni del giorno da Latte e Miele

Oroscopo Ariete

Vi liberate finalmente dell’opposizione della Luna. Siete un po’ arrabbiati perché avete la sensazione che il destino vi abbia giocato un brutto scherzo privandovi di buone occasioni. Non demordete!

Oroscopo Toro

In genere siete molto equilibrati ma con la Luna in opposizione dovrete gestire il vostro nervosismo. Qualcuno potrebbe farvi arrabbiare per cui l’oroscopo Paolo Fox consiglia prudenza.

loading...

Oroscopo Gemelli

In questo periodo di costrizione tra le mura domestiche avete avuto la possibilità di rivalutare gli affetti, la compagnia della famiglia. Adesso siete più affettuosi e avete il desiderio di costruire sotto il profilo emotivo.

Oroscopo Cancro

Questo per voi è un momento di forza non solo per le relazioni interpersonali ma anche se volete mettere fine ad una situazione che non vi sta più bene. Cambiamenti in corso.

Oroscopo Leone

L’astrologo vi consiglia di concentrarvi sul lavoro in questo periodo. Cercate però di ascoltare i consigli delle persone che vi circondano e non fate sempre di testa vostra.

Oroscopo Vergine

Avete la Luna in aspetto favorevole per cui questo periodo è buono per guardarsi intorno. Possibilità di stabilire nuovi contatti tramite i social. Nonostante tutto riuscite ad andare avanti.

Oroscopo Bilancia

Attenzione alle spese perché nelle prossime ore potreste avere maggiori uscite. Siete reduci da un periodo molto confuso anche in ambito professionale. Adesso desiderate maggiore stabilità.

Oroscopo Scorpione

Questo cielo favorisce la vostra intraprendenza in amore e dona nuovo slancio alle relazioni. Avete buone carte da giocare. In arrivo piccole soddisfazioni.

Oroscopo Sagittario

Cercate di riflettere bene prima di dire qualcosa di cui potreste pentirvi. Se avete avuto delle discussioni in amore, siate prudenti e non tirate troppo la corda.

Oroscopo Capricorno

Questo periodo favorisce la vostra voglia di costruire e progettare. Certo vi sentite un po’ sotto pressione però siete portati a riflettere sulle cose da mettere in campo nel lungo periodo.

Oroscopo Acquario

In questi giorni dovreste chiedervi se state facendo davvero ciò che desiderate. Adesso è il momento di iniziare a rivedere e riorganizzare tutto.

Oroscopo Pesci

Cercate di tenere sotto controllo le vostre emozioni. Prudenza nei rapporti con Vergine, Pesci e Scorpione. Recupero sentimentale rispetto all’inizio della settimana.

Commenti

commenti