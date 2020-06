Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 giugno, le previsioni del giorno di tutti i segni

Ariete: La giornata di oggi sarà ancora un po’ nervosa, non si sono ancora spente le tensioni vissute tra domenica e lunedì. State cercando di risalire la china. Con Venere favorevole l’amore procede a gonfie vele, incontri favoriti.

Toro: Anche per voi come per i nati del segno dell’Ariete queste sono giornate molto nervose. In questo periodo è capitato che vi siate sentiti un po’ giù di corda. L’astrologo ricorda che questo non è il momento per commettere passi azzardati.

loading...

Gemelli: In questo periodo ritrovate la vostra innata curiosità e voglia di fare. Adesso ripartite quindi sia in amore che in ambito professionale. Questo momento prevede un ritorno in scena.

Cancro: Nelle giornate centrali della settimana vi sentirete nuovamente in gioco. L’oroscopo Paolo Fox vi consiglia di utilizzare le vostre energie per un progetto di lavoro in cui credete molto e che non sta avendo gran successo al momento.

Leone: Le giornate di martedì e mercoledì indicano un certo malcontento e disagio. È probabile che in ambito lavorativo e familiare ci siano delle discussioni o delle lotte, contrasti da superare.

Vergine: Dovete fare ancora molta attenzione in amore,questa giornata resta un po’ sottotono per la famiglia e i rapporti. Potete recuperare quello che è rimasto fermo in questi ultimi mesi.

Bilancia: Con Saturno in ottimo aspetto non sono pochi i nati del segno che potrebbero decidere di ufficializzare un amore. Le coppie che avevano già in mente un progetto in fase di realizzazione, lo sposteranno probabilmente a Settembre. Sotto il profilo economico Giugno e Luglio sono mesi poco remunerativi.

Scorpione: Nella giornata di oggi vi sentirete parecchio sotto pressione. Il consiglio dell’astrologo Paolo Fox è quello di fare una riflessione su tutto ciò che state facendo. Attenzione nei rapporti con Acquario, Toro e Leone.

Sagittario: Siete molto forte e probabilmente potrete ritrovare la voglia di amare. Nel lavoro finalmente si sta muovendo qualcosa. E’ probabile che abbiate voglia di recuperare la vostra libertà.

Capricorno: Avrete una buona energia in questi giorni con Marte in buon aspetto e Giove che tocca il segno. Quelli che hanno lavorato bene otterranno maggiori consensi.

Acquario: E’ tempo di grandi scelte e piccole rivoluzioni. In particolare le persone più giovani avranno voglia di esplorare il mondo. Se in amore avete la fortuna di avere accanto la persona giusta sarà complice di questi cambiamenti.

Pesci: Cercate di ridurre la vostra agitazione. Adesso state cercando di recuperare la sfera affettiva ed emotiva che è stata fortemente provata nel mese di Marzo. Anche quelli che avevano un rapporto solido si sono senti “lontano” dal partner.

Commenti

commenti