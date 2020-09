Oroscopo Paolo Fox domani 18 settembre 2020, le previsioni del giorno di tutti i segni

Cancro 5 stelle: l’oroscopo domani segnala che Giove e Saturno in opposizione indicano che qualcosa potrebbe chiudersi a favore di qualcos’altro di nuovo. Siete in una fase di revisione della vostra vita, di trasformazione, ma se si apre una porta, si apre un portone. Siate disponibili, e non abbiate paura di dimostrare emozioni anche importanti.

Scorpione 5 stelle: oroscopo di Paolo Fox fortunato, tendete sempre a mettere alla prova l’amore degli altri, perché siete sospettosi. Ma in questi giorni converrebbe cercare di essere un po’ più comprensivi con gli altri, non mettete ulteriormente in difficoltà che vi è vicino. Sarà una giornata interessante anche per i contatti e le amicizie: siate più aperti e disponibili.

Capricorno 5 stelle: quando fate le cose, dovete sempre dare il massimo perché ambite sempre a raggiungere la vetta, il podio. Presto i vostri sacrifici ed il vostro impegno saranno premiati, e avrete modo di poter raggiungere i vostri obiettivi, realizzarli, e per questo distinguervi come voi solo sapete fare, consolidando esperienze e conoscenze.

Vergine 4 stelle: per l’oroscopo di Paolo Fox domani sarete attivi e dinamici, Giove e Saturno favorevoli vi consentono di brillare e di far emergere le vostre capacità. Non abbiate paura di mettervi in gioco in nuovi ambiti, con un nuovo look, o magari sperimentando cose nuove perché ottenete un grande consenso che vi consente di poter essere vincenti.

Ariete 4 stelle: avete una missione da compiere nella vita, che è quella di superare gli ostacoli. Potreste scegliere qualcosa che vi darà qualche tormento in meno. Non è stato un anno facile per l’Ariete, e molti anche a causa di scelte frettolose, potrebbero adesso dover fare i conti con alcuni contenziosi e questioni legali da risolvere.

Toro 4 stelle: per l’oroscopo di Paolo Fox domani ci sarà un bel cielo, molti hanno avuto una grande occasione, ed altri hanno potuto cambiare. In amore c’è una Venere ancora un pò complessa, ma sarà buona ad ottobre. E’ probabile che in questo momento possa esserci una revisione della coppia. Magari è necessario fare delle spese non programmate, o eventi che potrebbero compromettere precedenti equilibri e per questo motivo possono generare dei conflitti. Fare cose nuove non vi spaventa, ma avreste bisogno di grande protezione per stare tranquilli.

Leone 4 stelle: l’oroscopo di domani 18 settembre 2020 segnala che questo è un bel cielo che riguarda soprattutto le vicende di carattere sentimentale, gli incontri e le emozioni. E’ un momento creativo, ma voi riuscite a superare le critiche perché siete superiori e non date retta alle persone che non vi fanno stare bene, e che nel lungo periodo sanno anche ricredersi.

Gemelli 3 stelle: Sole e Luna dissonanti, indicano che potrebbero esserci delle difficoltà e dei disagi a casa o sul lavoro. E’ probabile che nonostante facciate bene il vostro lavoro, avete dovuto lottare contro alcune complicazioni. Il 2021 sarà un anno molto importante, un anno innovativo per i Gemelli, nonostante le grandi carenze sociali che in questo momento stiamo patendo. Ma c’è sempre modo di recuperare, di fare di meglio. In amore ottobre sarà un mese di scelte importanti.

Bilancia 3 stelle: secondo l’oroscopo di Paolo Fox è un periodo di forti incertezze, che vi rendono abbastanza agitati e tesi. Molte volte vi è capitato di trovarvi di fronte ad un bivio, e fare una scelta per voi non è mai semplice. Soprattutto in questo periodo che ci sono così tante problematiche che bisogna considerare. Molti sono in balia degli eventi, e risentono di ansia e alcune perplessità che riguardano le persone vicine. Molti devono fare i conti con critiche anche feroci. Ma per evitare litigi, spesso finiscono con l’ingoiare anche bocconi amari.

Sagittario 3 stelle: per l’oroscopo di domani c’è una condizione complicata che riguarda soprattutto l’ambito lavorativo. Potreste aver vissuto una crisi perchè vi siete sentiti messi da parte. Alcuni potrebbero anche dover fare i conti con ritardi e complicazioni che non consentono di portare avanti i propri obiettivi, ma per fortuna il prossimo anno andrà decisamente meglio. Il prossimo anno Giove e Saturno saranno nel segno dell’Acquario, il segno dell’apertura, dell’innovazione e della libertà. Sarà una condizione molto vantaggiosa per il Sagittario, che potrà liberarsi da schemi e limiti che finora ha male tollerato.

Acquario 2 stelle: l’oroscopo Paolo Fox de I Fatti Vostri ricorda che più ci avviciniamo alla fine dell’anno, e più si avvicina Saturno nel segno. Saturno entrerà nel segno e sarà dominante per tutto il 2021. Chiederà ai nati del segno di fare scelte importanti, tanto che c’è chi è molto confuso e non sa bene da che parte dovrà andare. Agli inizi dell’anno potevate essere sicuri di alcune scelte, ma adesso alcuni riferimenti sono venuti meno e per questo siete disorientati. Paolo Fox segnala che o cambiate voi, o sarà qualcosa che vi costringerà a cambiare. Gli altri potrebbero non capire sempre il vostro modo di fare, e per questo potrebbero esserci delle tensioni.

Pesci 2 stelle: Sole e Luna opposti, creano una condizione di grande confusione. E’ probabile che vorreste portare avanti tanti progetti, ma non c’è il supporto degli altri. Alcuni possono essere quindi molto tesi perché hanno proprio bisogno di sentirsi coccolati e compresi, mentre invece questa attenzione da parte degli altri potrebbe mancare. In amore bisogna cercare di recuperare. Siete protetti da Giove e Saturno in buon aspetto, e recupererete presto.

