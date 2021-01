Oroscopo Paolo Fox settimana dal 16 al 22 gennaio 2021

Oroscopo Paolo Fox per tutti i segni zodiacali.

Scopri cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per il tuo segno zodiacale per questa nuova settimana.

Seguendo il motto del famoso astrologo “Non credete all’oroscopo ma verificate“, vi auguro una buona lettura!

Ariete

Molti del segno zodiacale dell’Ariete noteranno in questo sabato che la situazione è in graduale e progressivo miglioramento.

Domenica avrai la forza per recuperare. Puoi farcela nonostante ci siano state tante delusioni.

Lunedì potrai sentirti più libero e avrai le idee più chiare. La raccomandazione delle stelle è di fare le cose con calma.

Sentirai una grande emozione nella giornata di martedì: è tornato il momento di mettersi in gioco.

Mercoledì ti sentirai più forte. Stai ritrovando l’ottimismo e credi di più sul futuro.

Giovedì la tua voglia di amare torna a essere forte. Qualcosa di nuovo arriva nel tuo cielo.

Venerdì le coppie che cercano un dialogo o un chiarimento potranno ottenere qualcosa in più.

Toro

Il segno zodiacale del Toro, in questo oroscopo di sabato ha qualche dubbio di carattere lavorativo ed ha bisogno di rivedere alcune questioni economiche.

Qualche dubbio domenica. Talvolta ti chiedi se la persona con cui stai è quella giusta. Segui il tuo cuore ma anche la testa.

Lunedì puoi trovare più serenità in amore dopo due settimane pesanti.

Martedì le stelle ti suggerisco prudenza. Attento alla forma fisica. Non strafare.

Fai attenzione alle piccole arrabbiature mercoledì. Tieni sotto controllo i sentimenti.

Nella serata di giovedì potresti fare un incontro piacevole. Questo periodo è dalla tua parte.

Venerdì potrebbe esserci qualche tensione di troppo che sarebbe meglio eliminare. Cerca di non riversare l’agitazione nei sentimenti.

Gemelli

Per il segno zodiacale dei Gemelli l’oroscopo di Paolo Fox lo invita a rimboccarsi le maniche nonostante la stanchezza si farà sentire in questo sabato.

Domenica ci saranno delle novità in arrivo. Questo è un periodo in cui farai una revisione totale.

Lunedì avrai la sensazione che la tua vita stia cambiando. Tuttavia, non dovrai avere il timore di sperimentare nuove emozioni.

Stanno per aprirsi nuovi orizzonti sul lavoro. La giornata di martedì potrebbe portare i primi segnali.

Nella giornata di mercoledì, se pensi che il percorso che hai intrapreso sia quello giusto o hai una buona idea prosegui verso quella direzione.

Giovedì ci vorrà un po’ di pazienza nelle trattative. Anche in amore ci sarà qualcosa che non funziona in questa giornata. Tuttavia, potrai correre ai ripari

Venerdì dovresti avere ancora un po’ di pazienza. Non sarà una giornata difficile ma pare che tu sia piuttosto irritabile.

Cancro

Per il segno del Cancro questo è un sabato che porta idee più chiare a favorisce il rinnovamento. In particolare dal punto di vista lavorativo.

Domenica tieni sotto controllo la tua forma fisica. Potresti accusare qualche piccolo problema di stomaco. Devi essere fiducioso. Hai bisogno di credere in qualcosa di importante.

Lunedì dovrai mantenere la calma. Ti sentirai un pochino agitato a causa delle emozioni che assorbi dall’esterno.

Nella giornata di martedì potresti ad affrontare con meno ansia tutte le situazioni.

Mercoledì puoi iniziare a fare progetti per il futuro. Saturno ha lasciato l’opposizione.

Giovedì che si sveglia bene. Ci sono novità nella tua vita. Nelle prossime settimane spariranno molti dubbi legati ai sentimenti.

Venerdì datti da fare e pensa a un 2021 positivo.

Leone

Per il segno del Leone secondo Paolo Fox sarà un sabato in cui si può recuperare con l’amore. Avrai bisogno di pazienza. Ci sono persone che remano contro…

Per chi è innamorato o sta vivendo delle forti emozioni quella di domenica sarà una giornata in cui sarà più facile superare certe tensioni.

Lunedì tirerai fuori le unghie per difenderti. Avrai la sensazione sia arrivato il momento di far valere le tue ragioni.

Stai vivendo qualche situazione un po’ complicata. La giornata di martedì sarà foriera di qualche polemica.

Mercoledì dovrai difenderti da accuse assurde o potresti sentire un po’ di insoddisfazione.

Sebbene il periodo non offra grandi garanzie, questo giovedì ti permette di pensare a dei cambiamenti radicali.

Venerdì avrai bisogno di una dose di coraggio. Attenzione alle uscite di denaro. Saranno favoriti gli incontri d’amore.

Vergine

Il segno della Vergine in questo sabato potrà cercare mitigare certe chiusure o certe gelosie.

Domenica potresti perdere la pazienza nonostante tu sia un segno razionale. Ogni tanto capita anche a te.

Lunedì sarai molto determinato nel risolvere alcune questioni di carattere lavorativo, economico e personale.

Non è facile andare d’accordo con tutti ma martedì la tua forza e la tua determinazione ti permetteranno di affrontare le situazioni di difficoltà.

Mercoledì darai priorità ad alcuni aspetti della tua vita e l’amore, per questo, potrebbe essere lontano.

Giovedì in cui avrai molti impegni. Potresti sentirti un po’ agitato. Presto ci sarà un recupero. Pensa positivo.

È richiesta un po’ di cautela venerdì. Procedi con calma. Gli impegni sono troppi e rischi di commettere qualche errore.

Bilancia

Il segno zodiacale della Bilancia è favorito in questo sabato e in generale in questo periodo, in vista di un cambiamento radicale.

Domenica ti trova pronto a fare un salto di qualità. Si conferma un periodo di importanti cambiamenti.

Lunedì dovrai pensare un po’ più al futuro. Non portare con te situazioni che non ami o rischi di perdere di vista i nuovi orizzonti.

Martedì potrebbero arrivare delle interessanti novità.

Mercoledì ti sentirai tranquillo. Le stelle sono migliori. Opportunità.

Giovedì con qualche tensione in famiglia. In amore cerca di essere positivo nei confronti delle emozioni.

Venerdì vai avanti senza esitazione. L’amore è in netto recupero. La situazione tornerà favorevole.

Scorpione

Per il segno zodiacale dello Scorpione è un sabato un po’ teso e di nervosismo. Tuttavia sta per iniziare un periodo in cui potrai ritrovare la libertà.

Domenica le questioni economiche saranno in primo piano. Chiedi consiglio se devi fare qualche acquisto o se ci sono questioni legali.

Lunedì cerca di non fare tutto da solo. Fatti consigliare da un esperto.

Martedì ci sarà una forte agitazione che riguardano anche alcune scelte che riguardano la famiglia.

Cerca la mediazione ed evita le polemiche mercoledì. Cerca di fare lo stesso durante il 2021.

Giovedì non fare passi falsi con il denaro. È iniziata una fase di “ricostruzione” della tua vita.

Venerdì sarà necessaria un po’ di chiarezza in amore. Stai pensando al futuro ma attendo a non trascurare i sentimenti.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, per il segno zodiacale del Sagittario sarà un sabato in potranno ripartire i sentimenti che sono rimasti bloccati dopo un periodo pesante.

Domenica ti sentirai pronto per esplorare nuovi orizzonti. È arrivato il tempo in cui i nuovi amori sono favoriti.

Lunedì ti sentirai molto teso. Nonostante questo sei proiettato al futuro. Hai in mente tante idee da realizzare.

Martedì potrai contare su una buona dose di energia. Sarai pieno di vitalità.

Sfrutta il momento mercoledì. Ti senti libero e innamorato.

Giovedì ci sarà una riappacificazione o più tranquillità. Buone opportunità in arrivo.

La giornata di venerdì sarà promettente per gli incontri, le emozioni e le situazioni che intendi portare avanti.

Capricorno

Per il segno zodiacale del Capricorno nella giornata di sabato ci sono delle novità in vista. Sentirai la necessità di mettere in campo nuovi progetti.

Domenica in linea con il periodo. Il nuovo anno sarà ricco di nove occasioni.

Lunedì capirai che è arrivato il momento di dire qualche “No”. Sino a qualche tempo fa accettavi tutto di buon grado.

Martedì dovresti accettare ciò che il destino ti offre. Questo ti permetterà di vivere meglio giorno dopo giorno.

Mercoledì cerca di dare più spazio a sentimenti. Non creare problemi.

Giovedì in cui l’amore si risveglia anche per chi è rimasto solo per molto tempo. Occasioni in vista… tieni gli occhi aperti.

Acquario

Per il segno zodiacale dell’Acquario quella di sabato potrebbe essere una giornata di novità. Potrebbe trattarsi di un innamoramento o di un piccolo evento.

Domenica prosegue la fase di cambiamento. Potrebbe essere il primo passo in vista di un periodo ricco di grandi benefici.

Lunedì inizierai a pensare a una vita diversa. Hai voglia di innovazioni.

Martedì fai molta attenzione se hai in mente progetti che richiedono grandi investimenti.

Mercoledì sarai animato dalla voglia di riconquistare la libertà e potresti decidere di abbandonare qualcosa che ti richiederà troppo impegno.

Non stai facendo ciò che vorresti e nella giornata di giovedì arriverà qualche nuova idea per attuare dei cambiamenti.

Venerdì attento a non commettere gli stessi errori del passato.

Venerdì cerca di non mettere da parte le tue idee perché si riveleranno vincenti.

Pesci

Per i nati nel segno dei Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox riserva un sabato in cui non sarà facile trovare un equilibrio. In particolare per quelli che hanno dovuto affrontare delle relazioni complicate.

Domenica fermati e ascolta il tuo cuore. Verifica le tue emozioni. Cerca un po’ di serenità.

Lunedì evita, se puoi, i momenti di malinconia. Il tuo passato sentimentale ha lasciato il segno.

Martedì le cose andranno meglio nonostante qualche piccola distrazione. Ora sei più forte.

Mercoledì non lasciare che il passato condizioni il tuo futuro.

Giovedì in cui potresti fare scelte importanti. In amore potrebbe esserci un confronto decisivo.

Venerdì lascia perdere gli scontri in particolare in amore. Vai avanti per la tua strada. È inutile ricomporre i cocci.

