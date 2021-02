Oroscopo per le mamme – oggi giovedì 11 febbraio 2021 – previsioni segno per segno

Cara mamma, se hai avuto una settimana difficile, non temere, siamo quasi alla fine! Nel frattempo, prima di iniziare un’altra impegnativa giornata, leggi cosa ha in serbo per te l’Oroscopo del tuo segno zodiacale. Fortuna sul lavoro, problemi d’amore, novità in arrivo? Non ti resta che scoprirlo!

Armati della tua bevanda calda preferita, rilassati e concediti un momento per te.

Oroscopo mamma Ariete oggi giovedì 11 febbraio 2021

Oggi, mamma, l’oroscopo è positivo. L’amore non manca, tuttavia, devi ricordare che se hai interrotto un rapporto in maniera brusca, non sarà facile far tornare tutto come prima. Meglio guardare altrove. Incontri importanti, invece, sul lavoro, particolarmente per chi lavora in proprio. Hai una concentrazione di pianeti a tuo favore.

Oroscopo mamma Toro oggi giovedì 11 febbraio 2021

Se sei una mamma con una vita di coppia, ricorda che è meglio evitare discutere per problemi passati, altrimenti questi non si risolveranno mai. A lavoro rifletti bene su cosa sia meglio fare, soprattutto se un’attività ha avuto dei risvolti negativi su di te.

Oroscopo mamma Gemelli oggi giovedì 11 febbraio 2021

Per la mamma Gemelli positive novità in amore: hai voglia di recuperare il tempo perduto e presto sarai accontentata. All’orizzonte arriverà un amore sano. Oggi, per quanto riguarda il lavoro, potresti chiudere un buon affare e acquistare qualcosa a meno del suo valore originario.

Oroscopo mamma Cancro oggi giovedì 11 febbraio 2021

Cara mamma, sono tante le preoccupazioni che si stanno facendo sentire in amore, questo per colpa di una situazione economica improvvisamente precaria, per la casa o per spese improvvise. A lavoro ti consigliamo di programmare le cose con attenzione e tieni a bada le questioni finanziarie.

Oroscopo mamma Leone oggi giovedì 11 febbraio 2021

Oggi, mamma, fai attenzione a come esprimi il tuo parere e affronta i discorsi con cautela. Possibili polemiche, infatti, potrebbero tornarti indietro malamente. Sul lavoro, ricorda di non agire con impulsività se ti è stato fatto un torto o se sei stata accusata ingiustamente di qualcosa.

Oroscopo mamma Vergine oggi giovedì 11 febbraio 2021

Qualche difficoltà per la mamma Vergine nei rapporti con i nati sotto il segno dei Pesci, attenzione al fine settimana, se qualcosa non va, parlane subito con il tuo partner. Non fare gesti azzardati, potresti incorrere in molte difficoltà.

Oroscopo mamma Bilancia oggi giovedì 11 febbraio 2021

Un’ottima giornata in amore per te mamma, che influirà positivamente sul tuo segno zodiacale. Un giovedì ricco di emozioni e benefici. Nessun problema per quanto riguarda il lavoro, le poche difficoltà che ti porti dietro sono solo gli strascichi di quelle del 2020, ma niente di insuperabile.

Oroscopo mamma Scorpione oggi giovedì 11 febbraio 2021

Questo giovedì non partirà nel migliore dei modi, cara mamma. Sei confusa e nervosa. Occhio alle spese importanti a lavoro, dato che avrete Giove contro. Ma non temete, le cose miglioreranno a partire dal 18 febbraio.

Oroscopo mamma Sagittario oggi giovedì 11 febbraio 2021

Con Luna e Venere favorevoli, approfitta per dare spazio alle nuove conoscenze. Soprattutto se sei una mamma che è rimasta da sola per troppo tempo. Le novità lavorative, invece, saranno tante ma cerca di non strafare e di trovare il giusto spazio per tutto.

Oroscopo mamma Capricorno oggi giovedì 11 febbraio 2021

Purtroppo, mamma Capricorno, è in arrivo del malessere sentimentale, alimentato dalle tue giornate troppo stressanti. Nel lavoro, se ti aspettano spese onerose, assicurati di avere un margine di sicurezza. Anche se le stelle non ti sono contro, è meglio avere soldi da parte.

Oroscopo mamma Acquario oggi giovedì 11 febbraio 2021

Se il tuo cuore è legato a un amore passato, cerca di dare un taglio netto, lo sai benissimo mamma che le minestre riscaldate non piacciono a nessuno. Nuovi progetti a lavoro potrebbero rivelarsi davvero sorprendenti e portare a nuovi cambiamenti.

Oroscopo mamma Pesci oggi giovedì 11 febbraio 2021

Cara mamma, smetti di pensare a quei rapporti che sono finiti. Anche se tra le caratteristiche del tuo segno c’è la difficoltà del lasciare andare i ricordi e le malinconie, è necessario che tu lo faccia. Difficoltà a lavoro se dovessi recuperare dei soldi persi negli ultimi due anni, ma pazienta che la fortuna porterà buone novità.