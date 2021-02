Oroscopo per le mamme – oggi mercoledì 10 febbraio 2021 – previsioni segno per segno

Curiosa di sapere cosa dicono gli astri in merito alla giornata di oggi, mercoledì 10 febbraio 2021? Continua a leggere il nostro Oroscopo per scoprirlo!

Nella settimana dell’amore, Venere sarà il pianeta che più di tutti in questa settimana influirà sulle vostre vite. San Valentino si avvicina, per cui cogliete quest’occasione per sapere se la persona che amate vi è fedele, oppure se dovete prestare attenzione a qualche segnale.

Oroscopo mamma Ariete oggi mercoledì 10 febbraio 2021

Cara mamma, per te si prospetta una mattinata positiva. Grazie alla congiunzione di pianeti favorevoli, sentirai delle buone energie. Se fai l’artista o hai un lavoro a chiamata, per te sarà un periodo fatto di novità. Per quanto riguarda i soldi non scoraggiarti, le cose miglioreranno.

Oroscopo mamma Toro oggi mercoledì 10 febbraio 2021

Purtroppo, qualche pianeta sta disturbando le mamme nate sotto al segno del Toro. A lavoro è un momento in cui non ti senti particolarmente serena, ti consigliamo di gestire con attenzione i prossimi due giorni della settimana.

Oroscopo mamma Gemelli oggi mercoledì 10 febbraio 2021

Buone notizie in arrivo per te, mamma! Grazie all’influsso positivo delle stelle e ai pianeti favorevoli nel tuo segno, proverai nuove emozioni in amore. Per quanto riguarda il lavoro, fai attenzione alle decisioni che dovrai prendere, perché nella metà del mese sono previste importanti proposte che potrebbero tornare anche in futuro.

Oroscopo mamma Cancro oggi mercoledì 10 febbraio 2021

Per tutte le mamme parte di una coppia, attenzione, voi e vostro marito/compagno dovrete rivedere le finanze e capire come muovervi. Nel lavoro, cercate di migliorare la vostra posizione, anche se ci vorrà del tempo, è il momento di iniziare qualcosa di nuovo, optando per un cambio di strategia.

Oroscopo mamma Leone oggi mercoledì 10 febbraio 2021

Ancora complicazioni in campo sentimentale per le mamme Leone. Ma non disperate, mantenete la mente e il corpo calmi. Sul lavoro è periodo di recupero, ma non mettete troppa carne al fuoco: avere troppi progetti avviati nello stesso momento, potrebbe rivelarsi sconveniente.

Oroscopo mamma Vergine oggi mercoledì 10 febbraio 2021

Fai attenzione alle storie d’amore, cara mamma. Anche se le relazioni nate in questo periodo non hanno avuto risvolti conflittuali, non vuol dire che siano alla tua altezza. Sul lavoro situazione incerta, cerca quindi di non eccedere con le spese. Una persona del tuo passato potrebbe tornare e farti discutere.

Oroscopo mamma Bilancia oggi mercoledì 10 febbraio 2021

Oggi è la giornata giusta per l’amore, mamma. Sole, Luna, Mercurio, Venere, Giove e Saturno influiranno positivamente sul tuo segno. In arrivo sorprese a lavoro nei prossimi giorni. Anche oggi, energie positive!

Oroscopo mamma Scorpione oggi mercoledì 10 febbraio 2021

Per le mamme dello Scorpione, attenzione alle piccole discussioni in amore, ricorda che in passato ti hanno causato problemi. Situazione complicata a lavoro, soprattutto se hai un’attività o se stai cercando di chiudere un affare.

Oroscopo mamma Sagittario oggi mercoledì 10 febbraio 2021

Cara mamma, oggi per te il cielo è positivo e sono in arrivo nuove conoscenze. Attenzione, però, alle storie clandestine. A lavoro torna la fortuna, in arrivo buone energie.

Oroscopo mamma Capricorno oggi mercoledì 10 febbraio 2021

Mamma, non essere critica! È un periodo particolare, se hai avuto problemi in passato, è arrivato il momento di cercare le giuste soluzioni. A lavoro forte agitazione, soprattutto se sei libera professionista. Nonostante questo, la Luna è nel tuo segno e ti aiuterà a superare le difficoltà.

Oroscopo mamma Acquario oggi mercoledì 10 febbraio 2021

Per le mamma Acquario questa giornata potrebbe rivelarsi sorprendente e speciale in fatto di amore. Stai prendendo delle decisioni importanti. A lavoro periodo di grandi cambiamenti e rivoluzioni. Ricorda che le discussioni non servono, è importante fare quello che ti senti.

Oroscopo mamma Pesci oggi mercoledì 10 febbraio 2021

Per te, mamma, l’amore sarà particolarmente favorevole, grazie al passaggio della Luna nel tuo segno tra venerdì e domenica, ti regalerà qualcosa in più. Le discussioni a lavoro non servono, alla fine riuscirai a ottenere quello che desideri. Da un po’ di tempo, senti che ogni cosa è più difficile.