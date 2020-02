Orrore a Milano, ragazzo 19enne trovato privo di vita in un parco: era impiccato ad un albero

By

Scene di orrore a Milano, dove ieri mattina 6 febbraio un giovane 19enne è stato trovato privo di vita dentro un parco, in via Segantini. Il ragazzo era impiccato ad un albero: prendendo in considerazione le prime ricostruzioni, potrebbe trattarsi di un suicidio.

Ieri mattina poco prima delle 8 qualche ragazzo che camminava in zona ha notato il corpo del giovane e ha immediatamente avvisato la Polizia: sul luogo anche i vigili del fuoco e ambulanza, ma per la vittima purtroppo non c’era più niente da fare.

loading...

Le indagini sono state affidate alla Polizia della Questura di Milano per riuscire a capire cosa abbia portato il 19enne ha compiere il folle gesto.

Commenti

commenti