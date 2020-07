Osculati, per la tua navigazione sicura e divertente

By

Accessori ed equipaggiamenti perfetti per salpare tra le onde

La navigazione in mare è una passione, un hobby, ed anche un lavoro; in qualsiasi situazione però è necessario avere i giusti equipaggiamenti e strumenti a bordo, che possano aiutarci a far fronte ad una situazione di pericolo nel migliore dei modi, o a risolvere un imprevisto.

D’altronde è inutile negarlo, anche i capitani sanno benissimo che avvolte non contano più gli anni di esperienza sulle spalle, ma i mezzi e gli strumenti a propria disposizione.

Leader nel settore della navigazione sicura e diverte,www.osculati.com/it è un brand internazionale specializzato nella produzione e rivendita di equipaggiamenti ed accessori destinati alla nautica; alta qualità e prezzi accessibili.

Visitando il sito ufficiale possiamo farci subito un’idea chiara di cosa può offrirci, un aiuto che va oltre i prodotti esposti in vetrina; andiamo ad approfondire insieme la questione.

Cosa ci offre il sito

Il sito, come vi abbiamo accennato in precedenza, ci offre innanzitutto equipaggiamenti e accessori per la nostra imbarcazione, partendo da delle semplici vele di ricambio, fino a zattere di emergenza, avvisatori acustici, segnalatori di emergenza e abbigliamento salva vita.

Tutti questi prodotti possono essere ispezionati semplicemente facendo un click nella sezione a loro dedicata; proprio da lì avrete la possibilità di leggere la scheda informativa di ciascun articolo, con annesse istruzioni per utilizzo e montaggio.

L’ottimizzazione del sito web permette un accesso facile e veloce persino alle persone particolarmente negate nell’utilizzo della tecnologia, che purtroppo oggi giorno si rivela utile, se non dirittura indispensabile, in molte occasioni.

Una volta selezionato il prodotto che desiderate acquistare, si aprirà automaticamente la mappa dei rivenditori locali vicini al vostro luogo di residenza, e vi basterà recarvi in negozio per ritirare la merce.

Essendo osculati un produttore internazionale in continua espansione, siamo sicuri che non farete alcuna fatica a trovare il punto vendita più vicino.

Infine abbiamo a nostra disposizione anche i recapiti di contatto, tramite i quali possiamo parlare direttamente con un operatore Osculati; che scegliate il contatto via mail o telefono, riceverete comunque una rapida ed esaustiva risposta alle vostre domande.

Formazione di navigazione gratuita

Se avete recentemente acquistato la vostra prima imbarcazione, ma prima di mettervi in viaggio desiderate ampliare ulteriormente la vostra formazione a riguardo, il blog del sito Osculati diventerà il vostro migliore alleato.

Questa volta stiamo facendo riferimento a guide e tutorial scritti da professionisti che spiegano fondamentali aspetti della vita in mare. Potrete partire studiando i ruoli che si creano automaticamente a bordo, i migliori modi per affrontare una situazione di emergenza, e anche le tecniche di viraggio più efficienti da adottare con le grandi imbarcazioni.

Consigliamo la visita al sito, e la lettura dei suddetti testi, anche a chi ha già affrontato diverse esperienze in mare; le nozioni vengono spiegate in maniera semplice e chiara, con una tecnica studiata per suscitare interesse nel lettore e migliorare l’intera scorrevolezza della lettura.

I testi presenti nel blog sono completamente gratuiti, e possono essere letti anche da coloro che non hanno mai acquistato un prodotto Osculati. Qualora desideraste salvare una determinata pagina per leggerla in futuro, vi basterà semplicemente utilizzare l’apposita funzione di download del vostro cellulare o computer.

Infine possiamo affermare con sicurezza che Osculati è una di quelle poche aziende che mette in primo piano innanzitutto la sicurezza dei propri clienti in mare aperto; ci teniamo a ricordarvi che nonostante abbia conquistato il mercato degli accessori destinati alla nautica, mantiene ancora prezzi onesti e accessibili a tutti, senza ovviamente tralasciare il fattore qualità.

